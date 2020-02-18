В петербургском Манеже открылась выставка художников-кинетиков

Более 400 работ, свыше ста художников - совместная выставка петербургского ЦВЗ "Манеж" и Третьяковской галереи "Лаборатория Будущего: кинетическое искусство в России" получилась грандиозной и завораживающей.

Собранные здесь авторы - от авангарда первых лет ХХ века до шестидесятников эпохи НТР и нынешнего века цифровизации - не просто пытаются "поверить алгеброй гармонию", они, изобретая новые визуальные системы передачи информации, прозревают научные открытия.

Пожалуй, только здесь, на этой выставке, люди гуманитарного склада вроде меня понимают, что подразумевают математики, когда говорят о "красоте математических формул". Многие экспонаты, сухо названные "Композиция №..." и впрямь на удивление красивы.

Открывает выставку огромная инсталляция "Начало". Художник (а сейчас протоиерей) Анатолий Волгин создал макет этой скульптуры в 1967, для нынешней выставки его последователи сваяли работу в натуральную величину. Огромная спираль раскручивается подобно планетной орбите, а пересекающие ее нити словно удерживают композицию в статическом состоянии. Не менее завораживающими кажутся и работы Александра Григорьева: его квадраты, вписанные в прозрачные кубы, его многомерные пересекающиеся треугольники обращают мысль зрителя к красоте и гармоничности стереометрии. А еще здесь отчетливо понимаешь, как экономно использует природа найденные ею алгоритмы: и спираль из блестящих трубочек-"ступенек" удивительно напоминает геном человека, а прожилки листа - капилляры человека и речную сеть…

В основе кинетического искусства лежит идея трансформации, художественной формы и зрительского восприятия. Подвижность, изменчивость, нестабильность - определяющие качества для динамических произведений, преобразование которых происходит с помощью механических сил или визуальных приемов. В экспозиции много работ, играющих с эффектом оптической иллюзии - от кубиков Петра Митурича и "Справочника по цвету" Михаила Матюшина до голографических произведений.

Особое место занимают откровения одного из первых российских "кинетиков", поэта Велимира Хлебникова: "Пульсирует солнце, пульсируют сообщества звезд, пульсируют атомы, их ядра и электронная оболочка, а также каждый входящий в нее электрон. Но такт пульсации нашей галактики так велик, что нет возможности ее измерить. Никто не может обнаружить начало этого такта и быть свидетелем его конца".

Последователи художников-авангардистов 20-х годов в "оттепельные" 60-е словно иллюстрируют эти заявления Хлебникова. Во всяком случае, в работах Франциско Инфанте-Арана "Спираль и дискретные элементы", "Точка в своем пространстве", в работах его сына Платона Инфанте, в произведениях Вячеслава Колейчука и других художников мы видим исследование этой пульсации.

Возникнув одновременно в различных регионах мира в послевоенную эпоху, кинетизм был во многом связан с идеей технического прогресса и формированием информационного общества. Наравне с научным авангардом, художники-кинетики изобретали визуальные системы передачи информации, исследовали особенности образного мышления, экспериментировали с новейшими технологиями и материалами. Такие вопросы, как полисенсорность восприятия, алгоритмизация творческого процесса, процессуальность, интерактивность, виртуальность определяли актуальную художественную проблематику того времени.

Найденные идеи воплощались в архитектурных и дизайн-проектах. И то, что когда-то считалось дерзким художественным экспериментом, сегодня зачастую является приметой нашей повседневной жизни.

Куратор выставки Юлия Аксенова соглашается с утверждением, что новая выставка - не столько "про искусство", сколько "про науку". Точнее - про то, как художественная мысль сопрягается с научной, помогает ей "вызреть".

Выставочный проект состоит из четырех тематических разделов: "Лаборатория зрения", "Лаборатория искусствометрии", "Лаборатория среды" и "Лаборатория синестезии". Помимо визуальных экспонатов, здесь можно услышать звучание созданных произведений: от популярной в 70-е цветомузыки до современных композиций.

Выставка включила в себя все разнообразие форм и жанров кинетического искусства: мобили, самонапряженные конструкции, трансформирующиеся скульптуры, оптическую живопись, графику, коллаж, фотографию, видео-проекции, звуковые и световые инсталляции и интерактивные объекты.