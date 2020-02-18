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18.02.2020 17:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В петербургском Манеже открылась выставка художников-кинетиков

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Более 400 работ, свыше ста художников - совместная выставка петербургского ЦВЗ "Манеж" и Третьяковской галереи "Лаборатория Будущего: кинетическое искусство в России" получилась грандиозной и завораживающей.

Собранные здесь авторы - от авангарда первых лет ХХ века до шестидесятников эпохи НТР и нынешнего века цифровизации - не просто пытаются "поверить алгеброй гармонию", они, изобретая новые визуальные системы передачи информации, прозревают научные открытия.

Фото: PIERRE VERDY / AFP
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Пожалуй, только здесь, на этой выставке, люди гуманитарного склада вроде меня понимают, что подразумевают математики, когда говорят о "красоте математических формул". Многие экспонаты, сухо названные "Композиция №..." и впрямь на удивление красивы.

Открывает выставку огромная инсталляция "Начало". Художник (а сейчас протоиерей) Анатолий Волгин создал макет этой скульптуры в 1967, для нынешней выставки его последователи сваяли работу в натуральную величину. Огромная спираль раскручивается подобно планетной орбите, а пересекающие ее нити словно удерживают композицию в статическом состоянии. Не менее завораживающими кажутся и работы Александра Григорьева: его квадраты, вписанные в прозрачные кубы, его многомерные пересекающиеся треугольники обращают мысль зрителя к красоте и гармоничности стереометрии. А еще здесь отчетливо понимаешь, как экономно использует природа найденные ею алгоритмы: и спираль из блестящих трубочек-"ступенек" удивительно напоминает геном человека, а прожилки листа - капилляры человека и речную сеть…

В основе кинетического искусства лежит идея трансформации, художественной формы и зрительского восприятия. Подвижность, изменчивость, нестабильность - определяющие качества для динамических произведений, преобразование которых происходит с помощью механических сил или визуальных приемов. В экспозиции много работ, играющих с эффектом оптической иллюзии - от кубиков Петра Митурича и "Справочника по цвету" Михаила Матюшина до голографических произведений.

Фото: предоставлено Домом-музеем Марины Цветаевой
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Особое место занимают откровения одного из первых российских "кинетиков", поэта Велимира Хлебникова: "Пульсирует солнце, пульсируют сообщества звезд, пульсируют атомы, их ядра и электронная оболочка, а также каждый входящий в нее электрон. Но такт пульсации нашей галактики так велик, что нет возможности ее измерить. Никто не может обнаружить начало этого такта и быть свидетелем его конца".

Последователи художников-авангардистов 20-х годов в "оттепельные" 60-е словно иллюстрируют эти заявления Хлебникова. Во всяком случае, в работах Франциско Инфанте-Арана "Спираль и дискретные элементы", "Точка в своем пространстве", в работах его сына Платона Инфанте, в произведениях Вячеслава Колейчука и других художников мы видим исследование этой пульсации.

Возникнув одновременно в различных регионах мира в послевоенную эпоху, кинетизм был во многом связан с идеей технического прогресса и формированием информационного общества. Наравне с научным авангардом, художники-кинетики изобретали визуальные системы передачи информации, исследовали особенности образного мышления, экспериментировали с новейшими технологиями и материалами. Такие вопросы, как полисенсорность восприятия, алгоритмизация творческого процесса, процессуальность, интерактивность, виртуальность определяли актуальную художественную проблематику того времени.

Фото: REUTERS
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Найденные идеи воплощались в архитектурных и дизайн-проектах. И то, что когда-то считалось дерзким художественным экспериментом, сегодня зачастую является приметой нашей повседневной жизни.

Куратор выставки Юлия Аксенова соглашается с утверждением, что новая выставка - не столько "про искусство", сколько "про науку". Точнее - про то, как художественная мысль сопрягается с научной, помогает ей "вызреть".

Выставочный проект состоит из четырех тематических разделов: "Лаборатория зрения", "Лаборатория искусствометрии", "Лаборатория среды" и "Лаборатория синестезии". Помимо визуальных экспонатов, здесь можно услышать звучание созданных произведений: от популярной в 70-е цветомузыки до современных композиций.

Выставка включила в себя все разнообразие форм и жанров кинетического искусства: мобили, самонапряженные конструкции, трансформирующиеся скульптуры, оптическую живопись, графику, коллаж, фотографию, видео-проекции, звуковые и световые инсталляции и интерактивные объекты.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Фото

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