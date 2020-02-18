Леса, выросшие на заброшенных сельхозугодьях, могут получить четкий правовой статус. По поручению президента правительство РФ до конца апреля определит возможность использования таких лесов без изменения категории земель и формы собственности.

Сейчас деревья на пашнях и огородах считаются не совсем законными. Согласно Лесному кодексу РФ, они подлежат освоению только при соблюдении целевого назначения земель. При этом Земельный кодекс обязывает не допускать зарастания сельхозучастков. За выросшие боры собственники несут административную ответственность: платят штрафы до 700 тысяч рублей для юрлиц, а то и вовсе лишаются земли. В итоге владельцы либо пытаются избавиться от ценного ресурса (чаще всего путем поджога), либо организуют нелегальный бизнес по продаже древесины.

- В последнее время сельскохозяйственные леса привлекают пристальное внимание правоохранительных органов, - подчеркивает заместитель прокурора Архангельской области Сергей Акулич. - Механизм правовой защиты таких лесов, основания для их вовлечения в оборот и виды ответственности за незаконное использование сейчас не установлены. В итоге собственники участков заготавливают на них древесину без какого-либо контроля со стороны государства. При этом владельцы не ставят целью расчистку сельхозугодий.

Перспектива легализации таких лесов возобновила дискуссии о судьбе бесперспективных земель, которые невыгодно использовать по прямому назначению ("РГ" обращалась к этой теме 29 января 2019 года). Так, в Поморье предложили выращивать на подобных участках модельные леса, способные сохранить убывающую первозданную тайгу.

- Только в Устьянском районе Архангельской области насчитывается 25 тысяч гектаров земель, которые в силу удаленности нереально вовлечь в сельхозоборот. Но через 60-80 лет на них можно вырастить более восьми миллионов кубометров хвойного леса, - утверждает руководитель лесопромышленного холдинга Владимир Буторин.

В России не используется 70 миллионов гектаров сельхозугодий. Только пять из них могут послужить АПК

По оценкам экологов, всего в России не используется свыше 70 миллионов гектаров сельхозугодий. Из них только пять миллионов еще могут послужить агропрому. На остальных площадях с гораздо большей пользой для экономики можно развивать лесное фермерство, полагает эколог, член СПЧ Сергей Цыпленков, с которым согласны многие эксперты. По мнению профессора Северного Арктического федерального университета Елены Наквасиной, на бывших пашнях особенно выгодно выращивать лес на балансы - сырье для целлюлозно-бумажной промышленности. Плодородная почва обеспечивает ускоренный рост деревьев.

Тема "лесных огородов" актуальна для всех регионов СЗФО, за исключением Мурманской области и Ненецкого округа, где нет подходящих условий. Согласно карте неиспользуемых сельхозугодий, составленной российским отделением Гринпис, лидером по площади таких земель в федеральном округе стала Псковская область - более миллиона гектаров, или 19 процентов территории региона. Второе место занимает Вологодчина (730 тысяч гектаров, пять процентов).

Еще пять регионов СЗФО располагают схожими запасами "аграрных" лесов - от 458 тысяч гектаров в Архангельской области до 565 тысяч в Новгородской. Замыкает список Карелия, где зарастает 307 тысяч гектаров пашен.

Но регион региону рознь, и особенно интересен потенциал использования таких земель в каждом из них. Например, в Поморье интенсивное выращивание леса на пустующих сельхозучастках, по расчетам аналитиков, будет приносить по 1,3 миллиона кубометров древесины в год и обеспечит более 11 процентов от нынешних объемов ее заготовки. В Псковской области аналогичные показатели составят пять миллионов кубометров и 280 процентов. Но больше всего впечатляют возможности Калининградской области: лесоводство на заброшенных аграрных угодьях эксклава принесет 3,3 миллиона кубометров древесины ежегодно - это 3300 процентов от нынешней заготовки в 100 тысяч "кубов".

Однако лесное фермерство станет возможным только после того, как все его нюансы будут прописаны в законодательстве. Как показало обсуждение темы на выездном заседании рабочей группы Совета Федерации по вопросам ЛПК в Архангельской области, регионы заинтересованы в разрешении лесоводства на пустующих сельхозугодьях.

- При этом работу по определению условий дальнейшего использования заброшенных земель было бы целесообразно вести во взаимодействии с регионами, - предложил губернатор Поморья Игорь Орлов. - Мы знаем, в каком состоянии находится территория и где новый порядок освоения таких участков будет работать наиболее эффективно.

Пилотной площадкой для лесоводства на бывших аграрных землях может стать Архангельская область. WWF России выразил готовность начать такую практику в рамках соглашения с одной из лесопромышленных компаний, работающих в регионе.

Мнение

Андрей Щеголев, директор лесной программы WWF России:

- Создание правовых условий для ведения лесного хозяйства на заброшенных сельхозземлях в будущем благоприятно скажется на бюджете отрасли и обеспечит создание около 100 тысяч рабочих мест. Это решение также поможет снизить риски вырубки первозданных массивов и будет способствовать борьбе с лесными пожарами.