В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

В Псковской области полиция организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим в одной из школ региона. Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.

Глава регионального УМВД Алексей Овсянников поручил провести проверку по факту публикаций в соцсетях и в СМИ. Правоохранители подтвердили: происшествие действительно имело место в одной из школ региона.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Алексей Баранов, сотрудники полиции уже установили личности школьника и педагога.

Сейчас идет административное расследование, выясняются все обстоятельства инцидента, произошедшего в школе Печорского района. По результатам проверки специалисты примут решение в соответствии с законодательством РФ.