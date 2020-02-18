Владимир Путин посетит концерт памяти Анатолия Собчака

В среду президент России Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин возложит цветы к памятнику первому мэру города на Васильевском острове и посетит концерт в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

На концерте прозвучат шедевры русских композиторов. Художественный руководитель и главный режиссер - Владимир Спиваков.