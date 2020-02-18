Съемочная группа видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры" добралась до пинежской деревни Веркола, где 100 лет назад родился мастер слова. Именно с малой родины и своих земляков Федор Абрамов писал село Пекашино и героев тетралогии "Пряслины", которую открывает роман "Братья и сестры".

Пронзительные строки о трудной доле северной деревни в военное лихолетье прочли на камеру восемь жителей Верколы. Площадкой для съемок стала библиотека. Ее сотрудник Ольга Алина провела среди односельчан небольшой "кастинг" и отобрала самых талантливых чтецов. Оказалось, половина из них поют в местном хоре. "Конечно, сейчас на Пинеге в основном говорят не так, как во времена Абрамова. Но Татьяну Иняхину мы просто заслушались! Даже попросили ее повторить отрывок из книг, - делится впечатлениями завлит Архангельского театра драмы имени Ломоносова Нина Самойлович.

В записи видеокниги приняли участие 200 россиян из разных регионов страны и зарубежья

Именно в Верколе еще можно услышать знаменитую пинежскую говОрю - напевную, с завитушечкой (повышением интонации) в конце фразы. А в хоре к этому сокровищу относятся особенно бережно. "Когда Татьяна Иняхина и Любовь Абрамова начали читать отрывки из "Братьев и сестер", получилось более эмоционально, чем у профессиональных актеров, - рассказывает руководитель съемочной группы Елена Лещева. - Это было настоящее, живое звучание абрамовской прозы". Не подкачало и новое поколение веркольцев: свою страничку видеокниги записали старшеклассники София Еремеева и Вадим Абрамов. Помимо чтецов оператор Игорь Фролов снял потрясающие виды Верколы, которая по праву входит в список самых красивых деревень России. Сейчас вся Веркола готовится к 100-летию писателя, которое будет отмечаться 29 февраля. Деревня, в которой живут 370 человек, в один день примет до полутора тысяч гостей со всех уголков страны. Утром все соберутся на высоком угоре, где похоронен Федор Александрович, чтобы почтить его память. В этот день Веркола увидит и видеокнигу "Читаем Абрамова".

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Премьерный показ книги состоится 25 февраля в Москве, в "Российской газете". В нем примут участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, писатель Сергей Шаргунов, директор Архангельского театра Драмы Сергей Самодов, телеведущий и публицист Андрей Максимов, режиссер фильма "Две зимы и три лета", снятого по роману "Братья и сестры", Теймураз Эсадзе, телеведущий Борис Корчевников и другие. В записи видеокниги приняли участие 200 россиян из разных регионов страны и зарубежья.