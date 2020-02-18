Новости

В Петербурге суд признал банкротом ретейлера "Юлмарт" 21:27
Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома 21:23
Представители 135 профессий получат гражданство РФ в упрощенном порядке 21:10
АвтоВАЗ начал испытывать Lada по-новому 21:00
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на "Ски Туре" 20:51
Пермские прокуроры проверят отказ в приеме ВИЧ-положительного пациента 20:50
В 2021 году начнутся испытания пассажирского сверхзвукового самолета 20:35
Российская полиция пересядет на Hyundai Solaris 20:30
Путин освободил Суркова от должности помощника президента 20:00
Toyota представит в Женеве "младший" RAV4 20:00
Студент МАИ приговорен к 3 годам условно за нападение на росгвардейца 19:55
МИД РФ рассказал о переговорах с Турцией по Идлибу 19:51
В Москве состоится финал Национальной премии "Бизнес-Успех" 19:47
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 19:45
АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую версию Lada Xray 19:33
Назван диагноз Дмитрия Диброва 19:23
Единое приложение для Office появилось в Google Play 19:10
10 вузов РФ вошли в топ-100 рейтинга стран с активно развивающейся экономикой 19:07
В Казани протестировали новые автобусы МАЗ 19:03
Президенты России и Болгарии по телефону обсудили энергетические проекты 18:54
В Минске ответили на слова главы МИД Украины о "войне" Беларуси с РФ 18:49
"Лед 2" возглавил российский прокат 18:44
Президенты РФ и Туркмении по телефону обсудили стратегическое партнерство 18:36
Партия "За правду" представит свою программу на обсуждение в регионах 18:32
Вышел русский трейлер "Человека-невидимки" со звездой "Рассказа служанки" 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 20:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

С пинежской завитушечкой

Жители Верколы записали свою страничку видеокниги к 100-летию Федора Абрамова
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
Съемочная группа видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры" добралась до пинежской деревни Веркола, где 100 лет назад родился мастер слова. Именно с малой родины и своих земляков Федор Абрамов писал село Пекашино и героев тетралогии "Пряслины", которую открывает роман "Братья и сестры".
Роман Федора Абрамова читает Людмила Егорова, автор книг о писателе и его земляках. Фото: Татьяна Сухановская Роман Федора Абрамова читает Людмила Егорова, автор книг о писателе и его земляках. Фото: Татьяна Сухановская
Роман Федора Абрамова читает Людмила Егорова, автор книг о писателе и его земляках. Фото: Татьяна Сухановская

Пронзительные строки о трудной доле северной деревни в военное лихолетье прочли на камеру восемь жителей Верколы. Площадкой для съемок стала библиотека. Ее сотрудник Ольга Алина провела среди односельчан небольшой "кастинг" и отобрала самых талантливых чтецов. Оказалось, половина из них поют в местном хоре. "Конечно, сейчас на Пинеге в основном говорят не так, как во времена Абрамова. Но Татьяну Иняхину мы просто заслушались! Даже попросили ее повторить отрывок из книг, - делится впечатлениями завлит Архангельского театра драмы имени Ломоносова Нина Самойлович.

В записи видеокниги приняли участие 200 россиян из разных регионов страны и зарубежья

Именно в Верколе еще можно услышать знаменитую пинежскую говОрю - напевную, с завитушечкой (повышением интонации) в конце фразы. А в хоре к этому сокровищу относятся особенно бережно. "Когда Татьяна Иняхина и Любовь Абрамова начали читать отрывки из "Братьев и сестер", получилось более эмоционально, чем у профессиональных актеров, - рассказывает руководитель съемочной группы Елена Лещева. - Это было настоящее, живое звучание абрамовской прозы". Не подкачало и новое поколение веркольцев: свою страничку видеокниги записали старшеклассники София Еремеева и Вадим Абрамов. Помимо чтецов оператор Игорь Фролов снял потрясающие виды Верколы, которая по праву входит в список самых красивых деревень России. Сейчас вся Веркола готовится к 100-летию писателя, которое будет отмечаться 29 февраля. Деревня, в которой живут 370 человек, в один день примет до полутора тысяч гостей со всех уголков страны. Утром все соберутся на высоком угоре, где похоронен Федор Александрович, чтобы почтить его память. В этот день Веркола увидит и видеокнигу "Читаем Абрамова".

Между тем

Премьерный показ книги состоится 25 февраля в Москве, в "Российской газете". В нем примут участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, писатель Сергей Шаргунов, директор Архангельского театра Драмы Сергей Самодов, телеведущий и публицист Андрей Максимов, режиссер фильма "Две зимы и три лета", снятого по роману "Братья и сестры", Теймураз Эсадзе, телеведущий Борис Корчевников и другие. В записи видеокниги приняли участие 200 россиян из разных регионов страны и зарубежья.

Объявлены победители литературной премии имени Федора Абрамова
Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
ФСБ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на учебные заведения
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Литература
Литература
"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия
Кино
Кино
Как нашли первую в мире полнометражную документальную ленту, снятую в РФ