Жители поселений, расположенных на территории Кенозерского национального парка, получат гранты на реализацию своих предпринимательских инициатив. Такая же возможность появилась у обитателей деревень, граничащих с другой заповедной территорией - "Онежское Поморье", которая входит в состав Кенозерского парка.

Подать свою заявку на участие в конкурсе собираются десятки местных жителей. Дело в том, что зерно упало на благодатную почву: в Кенозерье уже развивается сельское предпринимательство, причем не вопреки, а благодаря особому статусу заповедной территории. Во-первых, нацпарк привлекает туристов, на которых нацелено большинство бизнес-проектов глубинки. Во-вторых, он оказывает прямую поддержку сельчанам - например, финансами, лесом или разрешением на продажу продукции под своим брендом.

Если в ряде регионов население особо охраняемых природных территорий больше сетует на чрезмерные ограничения, то в Кенозерье находят возможности для развития именно в уникальности своего места жительства.

Многодетная семья Куликовых открыла гостевое подворье в деревне Морщихинская, "столице" Каргопольского сектора парка. Несколько лет назад они построили для себя второй дом - попросторнее, а первый пустовал, пока руководитель турбюро из райцентра не предложил принимать там гостей. Куликовы согласились, но клиентов бизнесмен поставлял совсем немного, и супруги обратились в парк, после чего дела пошли гораздо лучше. Прошлой осенью очередные туристы - московские студенты - посоветовали опубликовать свое предложение на популярном сайте бронирования.

В Кенозерье уже развивается сельское предпринимательство - не вопреки, а благодаря особому статусу заповедника

На подворье Куликовых им предлагают настоящую северную кухню. Мясо и птица - собственного производства (есть поросята и куры), овощи тоже со своего огорода, рыба прямо из озера. Кроме того, хозяйка отменно печет пряники и планирует проводить мастер-классы по их росписи, а также продавать выпечку в привлекательной упаковке - этот проект будет заявлен на конкурс грантов.Большая семья Юрия и Любови Губаль из деревни Поча предлагает посещение своего домашнего хозяйства как часть тура выходного дня. Здесь можно покататься на лошади, покормить домашних животных, узнать о традициях крестьянского быта. Лес по льготной цене на строительство первого гостевого дома семье выделил парк, а потом они купили старенькую избу, чтобы открыть там второй объект размещения. В семье восемь детей, турбизнес - основной источник дохода.

Проведение экскурсий, открытие экоферм, производство сувениров, переработка клюквы, грибов и других даров леса, рыбы и водорослей - эти и многие другие идеи жителей нацпарка так или иначе рассчитаны на гостей заповедных мест.

- Проекты, связанные с развитием сельского туризма, очень перспективны, - отмечает директор НКО "Агентство развития сельских инициатив" Светлана Копылова. - Долгое время это направление вообще не значилось в федеральном законодательстве. Сельским туризмом занимались лишь в отдельных регионах. Но в 2019 году произошли знаковые события, которые дадут толчок развитию этой сферы по всей стране. Во-первых, в Госдуму поступил законопроект о сельском туризме. Во-вторых, сельский туризм вошел в число приоритетных направлений концепции развития отрасли до 2035 года.

Однако только турбизнесом жители Кенозерья не ограничиваются. По словам начальника службы развития нацпарка Александры Яковлевой, на получение грантов будут претендовать и проекты, связанные с малым сельским хозяйством. Так, в свое время многие местные жители избавились от коров, но в итоге поняли, что в деревне просто должно быть парное молоко, и теперь хотят наверстать упущенное. Есть проекты небольших производств - например, столярных или ткацких мастерских. Их авторы изначально ориентируются опять же на туристов, однако в парке задают простой вопрос: а разве вашим соседям не нужны табуретки и занавески? Фермер из деревни Вершинино Александр Крехалев собирался поставлять свой сыр на внешние рынки, но земляки сказали, что тоже с удовольствием будут покупать его в местных магазинах.

- Очень важно создавать локальную экономику, - подчеркивает Александра Яковлева. - Национальный парк с первых дней существования ставит своей целью развитие территории. Мы всегда в этом помогали, а в последние годы стали предлагать местным жителям равноправное партнерство. Началось конструктивное сотрудничество.

Мы учим их писать проекты и выигрывать гранты, причем не только парка, но и региона, муниципалитетов. В итоге реализуется множество общественных инициатив: из небытия восстанавливаются сельские клубы, строятся мосты и другие сооружения. И конечно же, надо поддерживать предпринимательство. Оно принесет людям доход и рабочие места, а значит - деревня будет жить.

Остается только отметить, что новый проект по развитию сельского предпринимательства нацпарк реализует совместно с Агентством развития сельских инициатив, партнерами из Мурманской области, Республики Коми и ЕС.

Мнение

Елена Шатковская, директор Кенозерского национального парка:

- В последнее время предпринимаются попытки по исключению населенных пунктов из границ всех особо охраняемых природных территорий. Не думаю, что это делается исключительно с целью заботы о местных жителях. Ведь речь идет, как правило, об очень дорогой земле и большом бизнесе. Но это неминуемо приведет к разрушению целостности заповедных территорий, скупке земли, неконтролируемой застройке, а в итоге - к поражению в правах местных жителей. Уничтожение исторической среды нанесет непоправимый экономический ущерб с точки зрения туризма, что повлечет потери доходов бюджета и рабочих мест.

Справка "РГ"

Кенозерский национальный парк создан в 1991 году на территории Плесецкого и Каргопольского районов Архангельской области. Помимо уникального природного и культурного наследия, в него вошли более 40 деревень, для которых парк стал "градообразующим предприятием".