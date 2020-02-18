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18.02.2020 09:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов переназначил главу Минэкологии Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Минэкологии РК Фото: Пресс-служба Минэкологии РК
Фото: Пресс-служба Минэкологии РК

Глава РК Сергей Аксенов переназначил Геннадия Нараева на должность министра экологии и природных ресурсов республики. Соответствующий указ размещен на официальном портале крымского правительства.

Фото: Пресс-служба Керченского городского совета
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Накануне глава Крыма освободил его от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий.

Геннадий Нараев родился 3 августа 1965 года в селе Линевка Пензенской области. В 1986 году окончил Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов имени Пролетариата Донбасса по специальности "Командная тактическая, боевое управление авиацией" (офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер по управлению движением), в 2003-м - Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности "финансы" (экономист), в 2017-м - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление".

В марте-апреле 2014 года занимал пост председатель Республиканского комитета Крыма по охране окружающей природной среды. С апреля 2014 по настоящее время - министр экологии и природных ресурсов Республики Крым - главный государственный инспектор РК.

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