Глава Адыгеи поставил задачи перед руководством Кошехабльского района

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в работе сессии Совета народных депутатов МО "Кошехабльский район". С отчетом о проделанной в прошлом году работе выступил руководитель муниципального образования Заур Хамирзов.

На мероприятии также присутствовали председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, депутаты ГСХ РА, члены Кабинета министров региона, работники администрации муниципалитета и представители общественности. Провел сессию председатель Совета народных депутатов района Александр Брянцев.

В своем отчетном докладе Заур Хамирзов рассказал, что с прошлого года в районе при поддержке федеральных и республиканских органов власти начата реализация 12 нацпроектов.

Было отмечено, что общий доход консолидированного бюджета района составил свыше 803 млн рублей. Плановые показатели перевыполнены на 5,1 млн рублей. Индекс промпроизводства увеличился на 3,6 %. Уровень регистрируемой безработицы составил 1 % и снизился на 0,3 % к уровню 2018 года. В районе 84 семьи получили материнский капитал. За весь период действия программы 145 многодетных семей обеспечены земельными участками, и на сегодняшний день очередности в этом направлении нет. За счет участия в госпрограммах в этом году 24 семьи улучшили свои жилищные условия.

В ходе обсуждения отчетного доклада Мурат Кумпилов подчеркнул хорошую динамику развития муниципалитета. Отмечен рост производства основных видов сельхозкультур. Вместе с тем указано на необходимость работы над увеличением поголовья, развитием мясного и молочного животноводства. Особое внимание обращено на важность улучшения предпринимательской активности с учетом возможностей Центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес".

Отдельно руководитель республики остановился на задачах района в части увеличения инвестиционной активности. В инвестпортфеле республики только пять инвестиционных площадок от муниципалитета. К разработке инвестиционных предложений должны подключиться и главы сельских поселений. Министерство экономического развития республики готово оказать им необходимое содействие.

Внимание руководства территории также было обращено на дальнейшую реализацию нацпроектов. В сфере здравоохранения будет приобретено медоборудование для детской районной поликлиники, построены ФАПы в четырех поселках и на хуторах, готовятся проекты на строительство врачебных амбулаторий в трех населенных пунктах. Мурат Кумпилов указал на важность повышения качества и доступности медицинских услуг.

В области образования подчеркнута значимость постоянного повышения качества образования и квалификации педработников, привлечения молодых специалистов на село и обеспечения равных возможностей для учащихся городских и сельских школ. Для этой цели на базе двух школ района будут созданы центры для формирования современных технологических и гуманитарных навыков у детей, шестьт школ получат современное цифровое оборудование.

Мурат Кумпилов также отметил, что, помимо завершения ремонта и строительства учреждений культуры, в районе необходимо особо обратить внимание на наращивание кадрового потенциала в сфере культуры.

Кроме того, руководство муниципалитета должно держать на контроле ремонт автодорог, санитарное состояние населенных пунктов и дальнейшее благоустройство территории.

"При этом прошу помнить об одном из главных условий - участии самих жителей. Активнее внедряйте механизм инициативного бюджетирования, который позволяет жителям района самим предлагать, на какие проекты благоустройства территорий, развития общественной инфраструктуры стоит потратить бюджетные средства", - сказал Мурат Кумпилов.

В ходе сессии глава Адыгеи отдельно остановился на партийных проектах "Единой России". Благодаря их реализации стало возможным благоустройство общественных и дворовых территорий, а также реконструирование спортзалов в сельских школах. Так, в парковой зоне аула Кошехабль будут благоустроены три общественных территории, осуществлен ремонт спортзалов в школах поселка Дружба и села Натырбово. Вместе с тем запланировано строительство ФОКа в районном центре.

Говоря об исполнении социальных обязательств, Мурат Кумпилов подчеркнул важность осуществления своевременных социальных выплат, соблюдения сроков по предоставлению услуг в МФЦ и оказания адресной помощи нуждающимся и маломобильным группам населения.

Вопросы демографии стали отдельной темой обсуждения. Глава республики отметил важность укрепления института семьи и информирования людей обо всех мерах поддержки материнства и детства.

Мурат Кумпилов также акцентировал внимание руководства муниципалитета на работе, связанной с обращениями граждан. Все обращения жителей Кошехабльского района, поступившие на имя главы Адыгеи через разные механизмы обратной связи, были переданы руководителю территории.

"Активнее работайте с людьми. Они должны видеть, что местная власть внимательна к чаяниям сельчан и оперативно решает актуальные для них вопросы", - сказал Мурат Кумпилов.

В завершение своего выступления глава Адыгеи затронул еще одну важную тему - празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Руководству территории поручено усилить вопросы поддержки ветеранов войны, привести в должное состояние мемориалы и воинские захоронения, а также активно привлекать молодежь к участию в праздничных мероприятиях и памятных акциях.