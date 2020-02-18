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18.02.2020 17:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Полный сервис - у директора

Изменился рейтинг наиболее привлекательных вакансий в Ростове
Текст: Елена Онегина
Российская газета - Экономика Юга России № 34(8088)
Самую высокую зарплату в Ростове-на-Дону в начале года предложили претенденту на должность директора сервисного центра.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным сайта Superjob, оклад на этой должности составлял в январе не менее ста тысяч рублей в месяц. Причем в декабрьском рейтинге на первом месте был экономист планово-экономического отдела с зарплатой от 80 тысяч рублей, а в ноябрьском - программист Swift (язык программирования) - от 150 тысяч рублей.

Интересно, что специалисты по программированию были самыми высокооплачиваемыми также в сентябре и октябре прошлого года.

Фото: Istock
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В январе 2020-го на втором месте оказался продакт-менеджер, или бренд-менеджер (отвечает за создание новых продуктов и их продвижение), с окладом 100 тысяч рублей, на третьем - руководитель филиала или коммерческий директор в сфере оптовой торговли стройматериалами. Минимальное предложение по его зарплате составило 70 тысяч рублей.

Удивила первая неделя февраля: на сайте кадрового агентства лидируют стоматологи, которым предлагают от 70 до 300 тысяч рублей, правда, с переездом в Москву. Наибольшим заработком работодатели заманивают в столицу хирурга-имплантолога с опытом работы.

В Ростове готовы хорошо платить кладовщикам и водителям, до 138 тысяч рублей в месяц, а также руководителям в строительной сфере и инженерам. Самые низкооплачиваемые специалисты, увы, воспитатель детского сада и психолог. Им предлагают всего до 16 тысяч рублей в месяц.

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