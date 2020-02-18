Как аномальная зима повлияет на зерновой рынок юга России

На юг пришли холода. После двух зимних месяцев с преимущественно плюсовой температурой в некоторых районах Кубани и на Ставрополье, например, столбик термометра опускался ниже 15 градусов мороза. При этом снежный покров в ЮФО сейчас в среднем не превышает 30 миллиметров. Агрономы считают, если температура опустится ниже 20 градусов, при таком малом снеге станет реальной угроза вымерзания озимых. Но пока зимовка идет неплохо, и аграрии все же рассчитывают на большой урожай. А нынешнее снижение температуры даже благотворно скажется на посевах.

- Слишком теплая зима обычно создает благоприятные условия для саранчи, - не без опасений говорит фермер из Ростовской области Роман Алейников. - На Дон она приходит с востока, из Калмыкии, и в последнее время стала большой проблемой. В некоторые годы из-за насекомых мы теряли до 40 процентов урожая. Оптимально, когда сохраняется легкий мороз.

Как говорится в последних отчетах Россельхозцентра, постоянная положительная температура (ночью +1...+3, днем +3...+12) и высокая относительная влажность (роса, туман, небольшие кратковременные осадки) создают условия для распространения болезней на озимых зерновых культурах. В некоторых районах поражение болезнями достигает 40 процентов.

Легкие морозы не только немного "подлечивают" посевы, но и спасают от вредителей, ведь теплая погода способствует небывалому нашествию грызунов на полях. Теперь, когда установилась низкая температура, риск резкого увеличения популяции грызунов куда ниже. Главное, чтобы на полях был снег. Он защищает посевы от холодов и дает необходимую влагу весной. Во многих регионах юга климат засушливый, и именно озимые за счет снежной влаги дают основную часть урожая.

- У нас пока все хорошо. Ситуация, конечно, тревожная, но не жалуемся. А загадывать, какой будет урожай, еще рано. Как говорят земледельцы, урожай не тот, что на полях, а тот, что в закромах. Еще надо перезимовать, потом посмотрим, какая будет весна и первый месяц лета, - сказал глава Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Краснодарского края Виктор Сергеев.

По данным из районов Ростовской области, почти 97 процентов посевов на донских полях сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии. Не взошло только 3,7 процента.

Напомним, что по всей стране озимые под урожай 2020 года посеяны на рекордных 18,2 миллиона гектаров. По данным Минсельхоза РФ, в плохом состоянии только четыре процента озимых. Это минимальный показатель за несколько последних лет. И если погодные условия в последний месяц зимы и предстоящей весной будут благоприятными, аналитики прогнозируют рекордный урожай озимых зерновых в этом году.

Но, как признаются фермеры, для них маленький урожай даже выгоднее: цены в таком случае на зерно высокие, а затраты на уборку, сушку, доработку и хранение сильно сокращаются. Вот такие экономические ножницы: хороший урожай дает больше хлопот и низкую доходность, плохой - повышает рентабельность на 25 - 40 процентов. Сейчас цены на зерно держатся на приличном уровне. Сказывается высокий сезон: к концу зимы запасов зерна уже не так много. Однако аналитики агентства "Совэкон" указывают, что цены на зерно близки к максимальным значениям. Вероятно, в ближайший месяц-полтора из-за мировой конъюнктуры будет проведена их коррекция.

За состоянием посевов озимых зерновых культур специалисты будут следить вплоть до старта весенней посевной кампании. Бояться неурожая, пожалуй, не стоит. Даже в случае неблагоприятного развития событий правительство РФ может ввести квоты на экспорт и урегулировать таким образом вывоз зерна из страны. Животноводы и представители пищепрома в любом случае без сырья не останутся.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

В приоритете Минсельхоза - потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности страны. Мы не можем допустить, чтобы внутренние цены на зерно сильно упали или выросли, чтобы на внутреннем рынке не хватило зерна для животноводов или мукомолов. А так как мы живем в условиях рыночной экономики, при определенной конъюнктуре наши уважаемые экспортеры могут захотеть вывезти все. Конечно, мы на это не пойдем. Но ограничения экспорта зерна должны вводиться только при острой необходимости и исходя из рыночной ситуации.