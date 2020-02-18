Новости

Сотниковой была проведена плановая операция 18:15
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским 18:13
Севастополю вернули 4000 гектаров леса 18:08
Актер Джейсон Дэвис умер в 35 лет 17:59
Актриса Шерил Сандерс убита в перестрелке со своим бывшим мужем 17:51
Немецкий бизнес предложил ввести безвизовый режим между РФ и ФРГ 17:50
Демографы обнаружили, что беременность может быть "заразна" 17:50
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием 17:45
Йоханнес Бе: С критикой Логинова мы немного перегнули 17:43
Глава МВД Беларуси рассказал о снижении числа наркопреступлений 17:42
Видео: ДТП с участием БМП М2 Bradley произошло в Южной Корее 17:41
Минэнерго: "Северный поток-2" будет достроен до 2021 года 17:38
Умер диджей Эндрю Уэзеролл 17:32
Медики доказали взаимосвязь бессонницы и лишнего веса 17:32
В Самаре арестовали девушку, "снявшую порчу" за три млн рублей 17:28
В центре Рима раскопали тайный храм Ромула 17:28
Украина может свернуть свои ракетные программы 17:20
Фрегат Балтфлота "Ярослав Мудрый" вышел из Омана в Аденский залив 17:19
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве 17:16
Депутаты предложили обсудить повышение пенсий опережающими темпами 17:13
Лавров: Эмбарго на поставки оружия в Ливию должны быть одобрены СБ ООН 17:06
Дмитрий Дибров прокомментировал свой обморок 17:06
ФСБ предотвратила теракты в учебных заведениях Керчи 17:05
Елисеевский магазин ждет новое световое оформление 17:05
Шойгу: Напряженность между РФ и НАТО в Европе продолжает расти 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 17:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ФАС: команда атаки

Для конкурентного преимущества фирмы притворяются госструктурами
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 34(8088)
Нередко антимонопольные органы выявляют приемы недобросовестной конкуренции, когда частные компании стараются походить на государственные структуры, а неизвестные фирмы - на широко известные. Например, ранее "РГ" уже писала о финансовом брокере, который использовал в названии ту же букву греческого алфавита, что и крупный банк. Логотипы и оформление сайтов тоже имели подозрительно много общего.

- По заявлениям граждан рассмотрели два дела: в отношении компаний "Энергонадзор" и "Регионгаз Волгоград". Обе компании сменили свои названия, - говорит заместитель руководителя Волгоградского управления ФАС Ирина Никуйко. - Практика к подобным ситуациям нормы о запрете недобросовестной конкуренции впервые была использована в 2017 году. Можно сделать вывод о довольно массовом распространении этого нарушения. За два с половиной года рассмотрено десять дел такого рода.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Верховный суд: Реклама на любой части дома без согласия жильцов запрещена

Так, суд по интеллектуальным правам признал законным решение ФАС в отношении компании обычной кадастровой конторы, которая прикидывалась бюро техинвентаризации. Поддержали в системе правосудия антимонопольщиков и в деле управляющей компании, в названии которой было использовано слово "муниципальная". На самом же деле это была частная фирма.

К недобросовестной конкуренции отнесли и сообщение коммерческой организации о ликвидации магазинов своей сети. Компания таким образом пыталась вызвать дополнительный интерес у покупателей, которые могли ожидать снижения цен на товары. Однако информация не соответствовала действительности. Ни о каком закрытии сети руководство и не помышляло.

Третий год подряд растет количество жалоб на нарушения рекламного законодательства. Причем в 2019 году число таких жалоб увеличилось сразу на 75 процентов. Бдительные граждане указывали на печать рекламы на обратной стороне квитанций, что запрещено. В Волгоградской области восемь управляющих компаний решили подзаработать подобным образом. Были обращения по поводу неэтичности некоторых объявлений. Например, в конце 2019 года поступил сигнал о вывеске ресторана на набережной: "Пугаем веганов". Все эти случаи рассматривают с привлечением экспертов.

В интернете активно нахваливали дешевые автокредиты от четырех с половиной процентов. Но в реальности граждане оформляли договоры со ставкой от 16 процентов. На сайте, куда переадресовывали клиента при нажатии на баннер, упоминались некоторые крупные банки. Однако представители этих финансовых организаций заявили, что не имеют с автоцентром никаких деловых связей по программе кредитования. Рекламу признали ненадлежащей. Агрегатор, распространявший ее, уже убрал баннер. .

Кстати

Нарушение рекламного законодательства грозит гражданам штрафом в размере от двух до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам - от четырех до 20 тысяч, юридическим лицам - от 100 до 500 тысяч рублей.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
ФСБ предотвратила теракты в учебных заведениях Керчи
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Песков прокомментировал столкновение ополченцев ЛНР и украинских военных
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин