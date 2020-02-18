Нередко антимонопольные органы выявляют приемы недобросовестной конкуренции, когда частные компании стараются походить на государственные структуры, а неизвестные фирмы - на широко известные. Например, ранее "РГ" уже писала о финансовом брокере, который использовал в названии ту же букву греческого алфавита, что и крупный банк. Логотипы и оформление сайтов тоже имели подозрительно много общего.

- По заявлениям граждан рассмотрели два дела: в отношении компаний "Энергонадзор" и "Регионгаз Волгоград". Обе компании сменили свои названия, - говорит заместитель руководителя Волгоградского управления ФАС Ирина Никуйко. - Практика к подобным ситуациям нормы о запрете недобросовестной конкуренции впервые была использована в 2017 году. Можно сделать вывод о довольно массовом распространении этого нарушения. За два с половиной года рассмотрено десять дел такого рода.

Так, суд по интеллектуальным правам признал законным решение ФАС в отношении компании обычной кадастровой конторы, которая прикидывалась бюро техинвентаризации. Поддержали в системе правосудия антимонопольщиков и в деле управляющей компании, в названии которой было использовано слово "муниципальная". На самом же деле это была частная фирма.

К недобросовестной конкуренции отнесли и сообщение коммерческой организации о ликвидации магазинов своей сети. Компания таким образом пыталась вызвать дополнительный интерес у покупателей, которые могли ожидать снижения цен на товары. Однако информация не соответствовала действительности. Ни о каком закрытии сети руководство и не помышляло.

Третий год подряд растет количество жалоб на нарушения рекламного законодательства. Причем в 2019 году число таких жалоб увеличилось сразу на 75 процентов. Бдительные граждане указывали на печать рекламы на обратной стороне квитанций, что запрещено. В Волгоградской области восемь управляющих компаний решили подзаработать подобным образом. Были обращения по поводу неэтичности некоторых объявлений. Например, в конце 2019 года поступил сигнал о вывеске ресторана на набережной: "Пугаем веганов". Все эти случаи рассматривают с привлечением экспертов.

В интернете активно нахваливали дешевые автокредиты от четырех с половиной процентов. Но в реальности граждане оформляли договоры со ставкой от 16 процентов. На сайте, куда переадресовывали клиента при нажатии на баннер, упоминались некоторые крупные банки. Однако представители этих финансовых организаций заявили, что не имеют с автоцентром никаких деловых связей по программе кредитования. Рекламу признали ненадлежащей. Агрегатор, распространявший ее, уже убрал баннер. .

Кстати

Нарушение рекламного законодательства грозит гражданам штрафом в размере от двух до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам - от четырех до 20 тысяч, юридическим лицам - от 100 до 500 тысяч рублей.