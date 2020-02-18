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18.02.2020 17:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тонут в долгах

Калмыкия стала рекордсменом по банкротству граждан
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 34(8088)
В едином государственном реестре сведений о банкротстве общероссийский показатель составляет 47 новых банкротов на 100 000 человек. В Калмыкии по итогам прошлого года он поднялся до 112.

В 2018 году республика также оказалось в числе "лидеров". Но тогда в регионе насчитывалось 75 новых банкротов. Калмыкия уступала только Вологодской области. Банкротами становятся в основном люди, отягощенные непосильными долгами, что как раз и характерно для жителей степной республики. В Калмыкии за 9 месяцев прошлого года было выдано займов на сумму 2,327 миллиарда рублей. Это много для региона с населением менее 300 тысяч человек. В течение последних нескольких лет Калмыкия регулярно попадает в число лидеров антирейтинга закредитованности (соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты).

Фото: iStock
В этом году банки будут тщательнее отбирать потенциальных заемщиков

По данным экспертов ОНФ, составивших карту кредитной и сберегательной активности домохозяйств РФ, уровень закредитованности в Калмыкии составляет 60 процентов. Именно такую часть своего дохода средняя семья платит банкам.

Получить деньги в долг несложно. Заявка рассматривается 2 - 3 дня и, как правило, одобряется. Основная причина, по которой заем не выдается, - испорченная кредитная история. Проблемой может стать и наличие других долговых обязательств, что для жителей Калмыкии не редкость. Зачастую клиент обращается в банк, уже имея 2 - 3 кредита при невысоком официальном доходе. В этом случае банк требует поручительство. А в целом в республике одобрение получают примерно 50 - 60 процентов заявок.

В Калмыкии не более 10 банков. В основном это обособленные подразделения, головные офисы которых находятся в Ростове-на-Дону. Ставки на потребительские кредиты колеблются от 14 до 15,5 процента годовых на пять лет без обеспечения. Автокредитование в республике развито плохо. Чтобы купить машину, жители Калмыкии часто берут деньги в долг в банках Ростова, Волгограда или Ставрополя. Ипотечные кредиты выдаются по довольно высокой ставке, около 11 процентов.

Закредитованность связана с отсутствием в республике крупных промышленных предприятий, дефицитом рабочих мест и невысокой зарплатой. В сельском хозяйстве большой зарплаты не платят. Часть трудоспособного населения уезжает на заработки в другие регионы. Сказывается и местный менталитет, когда заемщики, не имея достаточных доходов, все же стараются жить не хуже, чем соседи, и набирают кредиты.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Чтобы исправить положение, на базе Калмыцкого госуниверситета был разработан стратегический проект снижения закредитованности в республике, и в Элисте появился центр повышения финансовой грамотности населения. А еще в университете был создан финансовый студенческий отряд. Более 200 волонтеров - преподавателей и студентов экономического факультета обучают жителей правильному обращению с деньгами и кредитами.

- При низком уровне зарплаты и пенсии люди берут сразу по три - четыре кредита. Новые займы идут на погашение старых, но, по условиям многих договоров, клиент сначала должен выплатить проценты, а уже после этого - тело кредита. Зачастую новый кредит оформляется до выплаты процентов по старому, в результате увеличивается тело нового. Население республики буквально утопает в долгах, - рассказывает руководитель проекта Виктория Ромадикова.

Примечательно, что жители небогатого региона часто берут "ненужные" кредиты, например, на пышную свадьбу, чтобы не ударить в грязь лицом перед родственниками и соседями. В итоге старшее поколение загоняет себя в кабалу, а молодая пара может развестись через полгода. Между тем для банков и микрофинансовых организаций соблюдающие платежную дисциплину пенсионеры с небольшим, но стабильным доходом являются желанными клиентами. Работающим пенсионерам охотно предоставляют даже ипотечные кредиты. Но финансовая неграмотность может сыграть злую шутку и с пожилым заемщиком.

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- Зачастую пенсионеры, взявшие кредит, не понимают, как и за что они платят. Многие не знают, что поручители несут перед банком такую же ответственность, что и сами должники. Когда основной заемщик перестает погашать долг, оплату через суд требуют с поручителей. Люди не видят разницы между дебетовыми и кредитными картами. В поселке Большой Царын дедушка в возрасте за 70 выплачивает кредит. Еще один оформлен на его супругу. Кроме того, дедушка взял кредитную карту на 15 000 рублей. Деньги с нее он давно потратил и уже год не может рассчитаться с банком. Селянин думал, что на эту карту приходит его пенсия, - рассказала доцент кафедры экономической безопасности учета и финансов КалмГУ Екатерина Кованова.

Энтузиасты из финотряда пришли к выводу, что финансовую грамотность надо повышать с детского возраста, это поможет исправить ситуацию с большой закредитованностью населения республики. Сейчас волонтеры рассказывают в калмыцких школах о различных финансовых механизмах.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия

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