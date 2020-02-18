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18.02.2020 22:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крымские военные смогут получить статус ветерана

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины в Крыму и постоянно проживал на полуострове на момент его возвращения в состав России.

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Тем самым устраняется несправедливость: ведь крымские военные, отслужив в СССР (на Украине), продолжили службу в РФ. Получив стаж 20 лет и более, они не могли пользоваться социальными гарантиями, которые дает статус ветерана военной службы.

Теперь же граждане, проживающие на территории Крыма и Севастополя на день возвращения полуострова в состав России, со стажем военной службы 20 лет и более (в Вооруженных силах СССР, Украины, РФ), награжденные госнаградами, знаками отличия СССР и России, удостоенные почетных званий СССР или РФ, будут считаться ветеранами военной службы. Всего на полуострове около тысячи таких граждан.

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