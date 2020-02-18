Крымские военные смогут получить статус ветерана

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины в Крыму и постоянно проживал на полуострове на момент его возвращения в состав России.

Тем самым устраняется несправедливость: ведь крымские военные, отслужив в СССР (на Украине), продолжили службу в РФ. Получив стаж 20 лет и более, они не могли пользоваться социальными гарантиями, которые дает статус ветерана военной службы.

Теперь же граждане, проживающие на территории Крыма и Севастополя на день возвращения полуострова в состав России, со стажем военной службы 20 лет и более (в Вооруженных силах СССР, Украины, РФ), награжденные госнаградами, знаками отличия СССР и России, удостоенные почетных званий СССР или РФ, будут считаться ветеранами военной службы. Всего на полуострове около тысячи таких граждан.