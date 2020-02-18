На Кубани мать, убившую дочь, отправили на принудительное лечение

Краснодарский краевой суд в первой инстанции завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ в отношении 37-летней жительницы Анапы, убившей свою четырехлетнюю дочь.

Как уже писала "РГ", эта трагедия произошла 14 апреля 2019 года в станице Гостагаевской Анапского района. Подсудимая, находясь в гостях у своих родственников, вывела четырехлетнюю дочь во двор и ударила ее ножом в шею. От полученного ранения ребенок умер на месте.

Следствие обратилось в суд для применения к женщине принудительных медицинских мер, так как психолого-психиатрическая экспертиза "установила, что она страдает хроническим психическим расстройством".

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что жительница Анапы не подлежит уголовной ответственности, так как в момент совершения преступления она находилась в состоянии невменяемости.

Суд решил направить женщину на принудительное лечение в психиатрическую организацию в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.