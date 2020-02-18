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18.02.2020 15:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани стартует прием заявок программы "Накопительная ипотека"

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Прием заявлений на участие в краевой программе "Накопительная ипотека" начнется с 25 февраля. С помощью регионального проекта более двух тысяч жителей края уже улучшили свои жилищные условия. Об этом сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

В предыдущие годы на счета участников программы перечислено 422 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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- По объему ввода жилья Краснодарский край - на третьем месте в стране. Строя по четыре миллиона квадратных метров в год, важно найти механизм - как сделать это жилье доступным для всех. Одним из таких механизмов должна стать краевая программа "Накопительная ипотека", - сказал Вениамин Кондратьев.

Как пояснил губернатор, суть в том, что участник программы открывает в банке специальный накопительный вклад сроком до пяти лет, ежемесячно пополняет его от трех до десяти тысяч рублей. Одновременно на этот же вклад из региональной казны начисляется социальная выплата, ее размер - 30 % от суммы поступающих денег, плюс к этому банковский процент по вкладу составит от 3,5 до 5 % от вклада.

- В результате переговоров с банками удалось добиться достаточно комфортной для заемщиков ставки. Раньше банковские отчисления не превышали 2 %. Более того, мы приняли решение, что участник при желании может досрочно выйти из программы, то есть улучшить жилищные условия на любом этапе накопления и при этом не потерять соцвыплату. В этом году из краевого бюджета на проект выделяем почти 33 миллиона рублей, - добавил глава края.

Для участия в программе жители края должны открыть накопительный счет в одном из банков, с которым министерство ТЭК и ЖКХ региона заключили соглашение, поскольку проект реализуется в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". В настоящее время это Россельхозбанк и "Центр-Инвест". При этом министерство продолжает вести переговоры с другими финансовыми организациями по участию в программе. Заявление об участии в социальном проекте необходимо направить в Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка.

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