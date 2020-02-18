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18.02.2020 17:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вода вернется

В Астраханской области расчистят ильмени
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Экономика Юга России № 34(8088)
В Астраханской области будут расчищены западные подстепные ильмени. На это из федерального бюджета выделено более двух миллиардов рублей.

Ильмени - территория площадью около полумиллиона гектаров, на которой расположено множество озер. Она заполняется водой только в период весеннего паводка. Если случается маловодье, а в последние годы это не редкость, то часть ильменей так и остается сухими. Кроме того, хозяйственная деятельность за несколько десятков лет привела к уменьшению естественных водотоков, по которым в ильмени из Волги поступала вода.

Фото: Ирина Штольба/РГ
Названа причина выхода Волги из берегов

- Если раньше пропускная способность водотоков составляла 60 - 70 километров, то сейчас два-три километра. Нужно их расширять, чтобы довести эту цифру хотя бы до 10 - 12 километров и восстановить уникальную экосистему ильменей. Тогда воды, заходящей сюда во время паводка, хватит на целый год, - рассказал директор Астраханского государственного биосферного заповедника Николай Цымлянский.

В районе западных подстепных ильменей в озерах каждую весну нерестится рыба: сазан, щука, окунь, карась и вобла.

До 2024 года в зоне западных подстепных ильменей будут расчищены 60 объектов. Построят водопропускные гидротехнические сооружения. Одно уже возводится на ильмене Бунтур в Наримановском районе.

Справка "РГ"

Зона западных подстепных ильменей включает в себя часть Лиманского, Икрянинского и Наримановского районов Астраханской области.

Экономика Казна Федеральный бюджет Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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