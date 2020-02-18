Около Ростова произошла массовая гибель рыбы

В Ростовской области на реке Дон зафиксирована массовая гибель пресноводной рыбы. Масштабы ущерба природной среде уточняются.

Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, инцидент произошел в акватории реки в городской черте Ростова-на-Дону.

Выяснением причин массовой гибели взрослых особей промысловых рыб частиковых пород занимаются специалисты природоохранного ведомства.

Кстати

С начала года сотрудниками Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства выявлено 953 нарушения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Общая сумма штрафов составила свыше 3,7 миллиона рублей.