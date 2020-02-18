На юге России растет количество судебных тяжб между каршеринговыми компаниями и их клиентами. За несоблюдение условий договора арендодатели пытаются получить с водителей большие штрафы, от нескольких десятков до сотен тысяч рублей, например, за царапину на капоте или прикрытую видеокамеру в салоне припаркованного автомобиля. Можно ли не платить необоснованные штрафы?

Житель Ростова пообедал в машине, взятой напрокат. За это он может заплатить 20 тысяч рублей.

- Я съел шаурму, завесив одну из камер, установленных в салоне, салфеткой, - объяснил незадачливый водитель. - Перед тем как начать движение, снял салфетку.

Через несколько часов клиент каршеринговой фирмы получил от арендодателя сообщение на мобильный телефон, что с его счета спишут 20 тысяч рублей штрафа.

- Что я натворил? Просто во время трапезы закрыл камеру, - недоумевает ростовчанин. В компании эту ситуацию оценили как препятствие видеофиксации в салоне машины и нарушение договора. Арендатора предупредили, что он должен погасить задолженность в течение суток, иначе это будет сделано с помощью приставов.

В Волгограде каршеринговой компании удалось получить с клиентки 50 тысяч рублей штрафа. В Центральном районном суде города, куда фирма обратилась с исковым заявлением, пояснили, что причиной взыскания стало нарушение одного из пунктов договора каршеринга - передача управления арендованным автомобилем другому человеку.

Немало случаев, когда со счетов клиентов каршеринговых фирм списываются круглые суммы за царапины на авто, которые, по их мнению, уже были. У жительницы Волжского восемь тысяч рублей списали только за бронь автомобиля, при этом в машину она даже не садилась.

- Услуги каршеринга в Ростове, впрочем, как и во многих других городах, стоят недешево, от семи до восьми рублей в минуту и около двух тысяч рублей посуточно, но штрафы превышают все разумные пределы. Складывается впечатление, что это весомая статья дохода компаний, - считает житель донской столицы Александр Кадобкин, нередко пользующийся услугами каршеринга.

Штрафные санкции действительно проработаны детально. Вот некоторые из них: при передаче авто третьему лицу можно потерять до ста и больше тысяч рублей, а самостоятельное отключение от терминала вообще обойдется от 150 до 400 тысяч рублей. Нетрезвому водителю придется раскошелиться на 150 тысяч рублей. При этом деньги могут списать моментально, конечно, при наличии средств на счете клиента.

"В договоре записаны все условия. Нажимая на кнопку "согласен с условиями", клиент подписывает документ. А договор мало кто читает", - отмечают в одной из ростовских юридических фирм, специализирующихся на оказании услуг водителям.

По условиям договора пользователь обязан сообщать операторам обо всех нарушениях или повреждениях автомобиля, которые он заметил. В противном случае он сам считается нарушителем. Если неустойка, пеня или штраф в договоре гражданско-правового характера необоснованно завышены, суд может снизить их размер.

По словам председателя Союза пассажиров Кирилла Янкова, сегодня в стране нет единых правил каршеринга. Действуют гражданско-правовые отношения и договор краткосрочной аренды. При этом клиент обязан согласиться со всеми условиями оператора или отказаться от услуг. Возможность внесения особых условий в договор отсутствует. Впрочем, коммерческая структура обязана защищать свои интересы. Владельцы этого бизнеса могут привести множество примеров далеко небезобидных нарушений, которые приводят к поломкам машин и полному выходу из строя.

Компетентно

Мурат Маздогов, автоюрист:

- Клиенту, пообедавшему в машине каршеринга с закрытой видеокамерой, надо провести переговоры с арендодателем в досудебном порядке. Преступлений в салоне и за рулем он не совершал, его действие было малозначимым и ущерба имуществу организации не нанесло. Похожий пример: человеку за рулем арендованного автомобиля стало плохо. Его попутчик взял управление машиной в свои руки, чтобы доехать до ближайшей разрешенной оператором каршеринга парковки. Но фирма выписала на имя арендатора штраф 50 тысяч рублей. Считаю, его можно снизить, даже если не получится доказать ухудшение состояния здоровья.

Клиенту каршеринга нужно знать

1. При аварии, даже самой мелкой, водителю зачастую не удастся отделаться от больших сумм возмещения ущерба, установленных оператором. В одном сервисе при ущербе до 70 тысяч рублей придется заплатить максимум 15 тысяч, а в другом - 50.

2. С водителя могут потребовать оплатить небольшие поломки или повреждения автомобиля, к которым он не причастен. Можно попросту не заметить сломанные дворники или отсутствие запасного колеса.

3. Каршеринговые фирмы работают по разным схемам, устанавливая тарифы и скидки. Разнообразие опций у различных сервисов приводит к тому, что водитель, выбирая оптимальный вариант поездки, может потерять в деньгах. В одной фирме есть бесплатные опции, зато сама поездка обойдется дороже. Или, наоборот, привлекательная стоимость поездки может обернуться дополнительными тратами.

4. Каршеринговые сервисы часто подводит техника. Многие приложения отличаются неудобством, например, плохой связью с оператором.

5. Водителям не хватает предметов первой необходимости: скребка, лопаты, щетки, монтировки. Случается, отсутствует незамерзайка. Инструменты нередко воруют сами клиенты, но во многих автомобилях дополнительное оснащение не предусмотрено изначально.

6. Пользователь каршеринга несет ответственность за эвакуацию автомобиля, даже если она была произведена после завершения аренды, но из-за нарушения правила парковки.