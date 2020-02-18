Стала известна причина смерти в Ростове "краснодарского людоеда"

Осужденный за убийство и расчленение женщины Дмитрий Бакшеев из Краснодара скончался в ростовской больнице из-за хронический заболеваний. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе главного управления ФСИН по Ростовской области.

Подробности о заболеваниях осужденного не разглашаются, но они были опасны для окружающих.

"Краснодарский каннибал", как называют Бакшеева, был направлен в Ростовскую область на обследование. Он был доставлен в межобластную туберкулезную больницу исправительного ведомства, где по прошествии чуть более двух недель умер.

Дмитрий Бакшеев ранее был приговорен к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима за убийство женщины и надругательство над ее телом.