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18.02.2020 10:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Строители Крымского моста продолжили работу в семи регионах РФ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Специалисты из 15-тысячной команды строителей Крымского моста после его сдачи в эксплуатацию трудоустроены на объектах в семи регионах России. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
По Крымскому мосту проехали более миллиона грузовиков

Покинувшие вахтовые городки на берегах Керченского пролива мостоотряды переехали в разные регионы страны - от Москвы до Приморского края. Инженеры и рабочие возводят мосты, участки автомагистралей и гидротехнические сооружения. На новых стройках применяются технологии, успешно реализованные при возведении Крымского моста.

Например, строители из Тюмени собирали автодорожные пролеты Крымского моста на острове Тузла, а сейчас по этой технологии соединяют берега реки Артемовки на Дальнем Востоке. Мост и примыкающая к нему эстакада общей длинной более 1,5 километра станут частью новой трассы, что свяжет южные районы Приморья и три порта - Владивосток, Находка и Восточный. Еще один мост тюменцы строят на Ямале. Автопереход длиной более одного километра через реку Пур обеспечит круглогодичную связь населенных пунктов на правобережье с "большой землей".

Мостоотряд из Ярославля переехал с берега Керченского пролива на юг Москвы, где поучаствовал в строительстве моста через Кожуховский затон длиной почти 800 метров. Сваи погрузили на глубину до 40 метров сквозь илистый грунт по технологии, также отточенной на Крымском мосту. Сейчас строители возводят еще один автомобильный мост через старое русло Москвы-реки - через затон Новинки. Он свяжет территорию бывшего завода им. Лихачева с проспектом Андропова. Это часть проекта перезагрузки заброшенных промзон российской столицы.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: На подходах к Крымском мосту заработали стационарные посты ДПС

Строители из Ростова-на-Дону стали первыми участниками проекта Крымского моста. Они вели подготовку к большой стройке в 2015 году и работали на объекте до укладки финальных рельсов. Коллектив переехал в Волгоград, где строит мост длиной более одного километра через Волго-Донской судоходный канал. Он войдет в состав обхода Волгограда.

А бригада из Новороссийска возводила рабочие мосты в Керченском проливе. Сборно-разборные металлические конструкции соединяли участки большой стройки и обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники на протяжении всех 19 километров. Сейчас коллектив строит причал в родном городе.

- Радует, что команда востребована и трудится на новых объектах, - рассказал гендиректор компании "СГМ-Мост" Александр Островский. - В мостоотрядах много молодых строителей. Они работали на Крымском мосту вместе с бамовцами и переняли уникальный опыт. Это помогает им сейчас самостоятельно решать непростые технологические задачи в разных регионах страны.

Большинство строителей Крымского моста - это молодые специалисты и профессионалы, закаленные БАМом, подготовкой инфраструктуры к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив

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