С 1 января 2020 года строительные предприятия полуострова окончательно перешли на работу по российскому законодательству. Что изменилось для застройщиков и их клиентов?

Функции контроля поделят Госстройнадзор Крыма и федеральный Ростехнадзор. До конца апреля будет сформирован реестр возводимых объектов. Чтобы попасть в него, строительные компании должны представить стандартный перечень документов. Процедура необязательна только при индивидуальном жилом строительстве и для тех, кто проводит капитальный ремонт.

- Что это дает Крыму? В первую очередь, мы упорядочиваем хаотичную застройку, которая велась по украинским непонятным документам, - пояснил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов. - Например, в Херсоне продавалось разрешение на строительство в уже российском Крыму.

Госстройнадзор будет следить за точным соответствием проекту, чтобы на месте коттеджа не вырос 16-этажный жилой дом, проверять соблюдение требований к сейсмичности зданий, стройматериалы и многое другое. Проверки будут проходить по плану, и ответственным компаниям, уверили в правительстве, не о чем беспокоиться.

- Теперь каждый заказчик заранее, подчеркиваю это, знает, что к нему в назначенный день придет служба государственного строительного надзора, откроет план, журнал выполненных работ и сверит проект с фактически выполненными заданиями, - рассказал вице-премьер. - Эти мероприятия ни в коей мере не усложняют деятельность. Но, если ты взял на себя важную функцию - строить, то, пожалуйста, делай это по проекту, который прошел экспертизу.

Строительная отрасль Крыма сегодня динамично развивается. Республика ставит цель войти в число регионов, возводящих более миллиона квадратных метров жилья в год. А теперь отрасль получит дополнительный стимул в виде 10 крупных площадок, выделяемых под многоквартирные дома. Например, в Симферополе для микрорайона "Заводское" выделяется территория бывшего аэродрома площадью 200 гектаров, где помимо школ, поликлиник и прочих социальных объектов планируется возвести до 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Сопоставимые по размерам участки выделяются также в Симферопольском, Бахчисарайском районе, Евпатории и Феодосии. Ко всем площадкам подведены коммуникации.

- На десяти участках будет 5,5 - 6 миллионов квадратных метров жилья. С 2022 года мы начнем возводить на них дома в рамках национального проекта, - рассказал Кабанов.

Наверняка, будут те, кому не понравятся перемены в строительном бизнесе. Правительство Крыма обещает до конца апреля инициировать принятие законодательного запрета на возведение жилых домов в приморской полосе южного берега полуострова. Именно этот регион, включающий Большую Алушту и Большую Ялту, известен целой серией громких скандалов, связанных с аферами в строительстве. Желание иметь квартиру вблизи Гурзуфа или Кореиза греет многих. Сегодня жертвами аферистов остаются около 1400 человек, поверивших посулам нечистоплотных дельцов.

Обещанный правительством запрет будет распространен на строительство жилых домов в прибрежной полосе шириной 500 метров от кромки моря и не будет касаться гостиниц, апарт-отелей и социальных объектов. Отметим, что в украинский период также существовал запрет на строительство ближе 100 метров от моря, но он повсеместно нарушался.

- На южном берегу Крыма будут возводить дома по федеральной целевой программе - для переселения из ветхого и аварийного жилья и для детей-сирот, - уточнил Кабанов.

Правительство Крыма анонсировало снос около 9000 объектов в разных частях полуострова. На эти цели в бюджете запланировали миллиард рублей. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, весь самострой будет снесен. К объектам, построенным по украинским разрешительным документам, но мешающим развитию территорий или "противоречащим здравому смыслу", в Совете министров пообещали применить механизм принудительного выкупа. На протяжении последних шести лет все попытки региональных властей снести самострои в приморской полосе увязали в судах. Теперь до 1?июня в Крыму должен появиться юридический инструмент для ускорения этой процедуры. Как ожидается, время от предъявления претензий владельцу самостроя до сноса строения сократится в 10 раз.

Еще раньше, до 1 мая, изменится формат выбора подрядчиков для строительства и реконструкции важных объектов. Это также делается по просьбе региональных властей, уставших разыскивать беглых подрядчиков, выигравших тендеры и бросивших либо вовсе не начавших строительство 50 объектов в рамках Федеральной целевой программы развития полуострова. 29 таких недостроев в ближайшее время будут законсервированы, на что потребуются дополнительные бюджетные средства. Закончат их в 2021 - 2022 году.

Уже известно, что к строительству в Крыму привлекут Росавтодор и Военно-строительную компанию. Республике выделяются дополнительные средства на дорожную инфраструктуру и капитальный ремонт многоквартирных домов. Дополнительное финансирование дорожных работ предварительно оценивается в 20 миллиардов рублей. На капремонт многоэтажек дополнительно выделяется 5,6 миллиарда. .