Новости

Из Сочи в Китай отправили партию медицинских масок 15:19
Алена Косторная: К чемпионату мира готовлюсь с хорошим настроением 15:16
Россиян нет в новой группе зараженных коронавирусом на лайнере в Японии 15:12
Матвиенко: Альтернативы сочинским договоренностям по Идлибу нет 15:11
Опрос показал отношение родителей к школьному питанию в Москве 15:11
В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник 15:11
Торговые площадки обяжут принимать карты "Мир" 15:09
Под Новосибирском внезапно скончалась 13-летняя школьница 15:07
В Челябинске продлили карантин по гриппу и ОРВИ 15:05
Уральцам показали портреты "небожителей" - асов Великой Отечественной 15:04
На Замоскворецкой линии метро поезда следуют с увеличенным интервалом 15:01
ФАС предлагает квоты на неконкурентные закупки госкомпаний 15:00
В Керчи подрядчика дома для детей-сирот обвинили в мошенничестве 15:00
Актриса и бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк найдена мертвой 14:55
Лукашенко заявил о планах на дальнейшее сотрудничество с "Роснефтью" 14:54
15-летняя диснеевская актриса Никита Перл Валигва умерла от рака мозга 14:45
Ученые объяснили, как отсутствие снега повлияет на рыбалку летом 14:45
Напавшему на прихожан в московском храме предъявили обвинение 14:39
Додон предсказывает усиление Европы в сотрудничестве с Россией 14:28
Бойскауты в США объявили о банкротстве из-за судебных исков о насилии 14:27
Приморские ученые разработали "таблетки" для АЭС 14:27
Госдума одобрила введение звания "Город трудовой доблести" 14:24
Пхеньян: в Северной Корее нет ни одного случая заражения коронавирусом 14:22
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу 14:15
Как в СНГ будут противодействовать терроризму 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 14:45
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые объяснили, как отсутствие снега повлияет на рыбалку летом

Текст: Николай Грищенко
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Теплая и бесснежная зима на юге России может негативно сказаться на аквакультуре Ростовской области и привести к оскудению рыбных запасов.

Как сообщил "РГ" главный научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор биологических наук Павел Балыкин, запасы воды в снежном покрове в Донском бассейне на начало февраля составляют чуть более половины нормы. Отсутствие снега приведет к минимальному весеннему разливу.

Фото: pixabay.com
Климатологи забили тревогу из-за рекордного потепления океана

"Раз нет половодья - рыбе негде нереститься, так как главные промысловые виды, такие как лещ, тарань и сазан, размножаются "в полоях". Малая вода отрежет рыбу от входа на привычные нерестилища, а последующее падение ее уровня и обсыхание мест икрометания уничтожит большую часть будущего потомства", - считает ученый.

Кроме того, ранее пробуждение из-за теплой зимы комаров может привести к сокращению их численности, а из-за отсутствия кормовой базы, ведь мотыль входит в рацион питания многих рыб, мальки могут погибнуть на ранней стадии.

Следует также сказать, что в более теплой, чем обычно воде, лучше выживают паразиты и возбудители заболеваний рыб, что увеличивает опасность возникновения эпизоотий. Последний из факторов опасен не только для природных популяций рыб, но и для рыбоводных хозяйств.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
Песков прокомментировал столкновение ополченцев ЛНР и украинских военных
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам