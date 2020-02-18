Ученые объяснили, как отсутствие снега повлияет на рыбалку летом

Теплая и бесснежная зима на юге России может негативно сказаться на аквакультуре Ростовской области и привести к оскудению рыбных запасов.

Как сообщил "РГ" главный научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор биологических наук Павел Балыкин, запасы воды в снежном покрове в Донском бассейне на начало февраля составляют чуть более половины нормы. Отсутствие снега приведет к минимальному весеннему разливу.

"Раз нет половодья - рыбе негде нереститься, так как главные промысловые виды, такие как лещ, тарань и сазан, размножаются "в полоях". Малая вода отрежет рыбу от входа на привычные нерестилища, а последующее падение ее уровня и обсыхание мест икрометания уничтожит большую часть будущего потомства", - считает ученый.

Кроме того, ранее пробуждение из-за теплой зимы комаров может привести к сокращению их численности, а из-за отсутствия кормовой базы, ведь мотыль входит в рацион питания многих рыб, мальки могут погибнуть на ранней стадии.

Следует также сказать, что в более теплой, чем обычно воде, лучше выживают паразиты и возбудители заболеваний рыб, что увеличивает опасность возникновения эпизоотий. Последний из факторов опасен не только для природных популяций рыб, но и для рыбоводных хозяйств.