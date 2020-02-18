В связи с возросшим спросом на медицинские маски министерство экономического развития Астраханской области предложило возродить линию по их производству. Она размещалась на единственном в регионе специализированном предприятии Всероссийского общества слепых.

Средства индивидуальной защиты выпускались только на этом предприятии. Оно работало с 2012 года. Люди с инвалидностью производили не только медицинские маски, они делали ванильные сухари, консервировали овощи. Маски оказались невыгодным товаром, и линию пришлось закрыть. На днях предприятие отгрузило в аптечную сеть последнюю партию. До вспышки коронавируса в Китае рынок был ими перенасыщен, цена на одну маску упала до рубля. А в компании, где работали люди с инвалидностью, ее себестоимость в два раза выше. Сейчас затраты покрылись бы с лихвой. Но предприятие терпело убытки, а повышенный спрос никто не прогнозировал.

- Не рассчитали, что будет такой спрос, - говорит глава предприятия Александр Вершков. - Пришлось сократить 19 человек, теперь они сидят дома, ведь с инвалидностью устроиться сложно. У нас работают инвалиды по зрению: у них неполный рабочий день, производительность другая. Стараемся подбирать для сотрудников работу по силам. На каком еще предприятии есть такие условия?

Предприятие проиграло конкурентам, потому что большой поток этого товара шел на рынок из Китая. Самая дорогая маска стоила рубль десять копеек, а цена астраханских масок была около двух рублей.

- Теперь все спрашивают: почему вы не делаете маски? - недоумевает Вершков. - А мы ведь пытались получить поддержку, убеждали приобрести нашу продукцию, чтобы сделать, например, резерв. Но кому был нужен резерв масок по два рубля за штуку, когда они везде по рублю?

По словам Вершкова, никаких преференций предприятию не предоставляли, все налоги они платили полностью. Проектная мощность линии составляла свыше трех миллионов штук масок в год, но из-за невысокого спроса шили их в два раза меньше. Хотя, как утверждает Вершков, в год Астраханской области требуется около 20 миллионов масок. Основные потребители - лечебные учреждения. Когда в 2017 году в связи с птичьим гриппом на них тоже повышался спрос, предприятие обеспечило масками все астраханские ЛПУ. А потом спрос резко снизился, и больницы отказались приобретать их у местного производителя. Предпочли китайские, подешевле.

- Когда разница в цене между астраханскими и китайскими масками была 10 копеек, мы еще могли аргументировать свой выбор в пользу первых: все-таки приобретаем у специализированного предприятия, поддерживаем инвалидов, - объясняет начмед одной из астраханских больниц. - А разница в рубль - уже нарушение. Прокуратура сразу вопрос поставит о законности таких закупок.

Теперь вопрос ставит областной минэкономразвития - о возобновлении производства. На последнем заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции начальник департамента торговли Яков Курбанов напомнил о специализированном предприятии и предложил подумать, как ему помочь, чтобы регион хотя бы сам себя обеспечивал масками.

По словам Александра Вершкова, возродить производственную линию можно, для этого потребуется около двух месяцев и 1,5 миллиона рублей. Но есть риск не найти комплектующие, в частности, мельтблаун (материал, из которого изготавливаются маски). Он закупался в Китае.

А пока власти решают вопрос о возобновлении производства, в Астрахани спрос на маски растет. Особо впечатлительные люди покупают их целыми партиями. На глазах корреспондента "РГ" в одной из аптек мужчина пытался приобрести 500 тысяч масок. Такие покупатели утверждают, что отправляют их в Китай, знакомым и родственникам. А кое-кто признается, что это бизнес, ведь цены в Поднебесной на маски существенно выросли. К продаже подключились даже супермаркеты и магазины косметики. В супермаркетах маски идут по три рубля за штуку. Кое-где утром пять штук стоили 45 рублей, а вечером уже 85. По словам руководителя территориального органа Росздравнадзора Адели Умеровой, в регионе сформирована рабочая группа с участием руководства аптек. С момента вспышки коронавируса специалисты ведомства регулярно проводят рейды, мониторят цены и наличие масок. Если завышения цен на эти изделия будут выявлены, материалы передадут в УФАС. Граждан просили не волноваться: в медучреждениях и сетевых аптеках региона масок хватает..

Как у соседей

На предприятии по изготовлению медицинских масок в Ростове-на-Дону из-за увеличения нагрузки сломались три из четырех станков, задействованных в изготовлении этой продукции. Еще одна проблема, которую нужно решить для возобновления нормальной работы, - дефицит материала. Проволоку и фильтрующий слой для средств защиты доставляли из Китая. В нашей стране их можно купить лишь в Казани по цене намного выше, чем у китайских производителей.

В Крыму стоимость медицинских масок выросла в девять раз. Скачок цен связывают с повышением потребительского спроса на товар из-за коронавируса. Мониторинг цен на медикаменты и средства защиты от респираторных инфекций проводят общественные организации. Проверено более ста частных аптек во всех крупных городах Крыма, а также в Бахчисарайском и Красногвардейском районах. Цены на маски в них выше тех, по которым их предлагают бюджетные аптеки.