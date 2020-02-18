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18.02.2020 15:39
Проект: В регионах

В Астраханской области откроют семь приютов для бездомных животных

Текст: Наталья Коротченко
В Астрахани и шести районах области: Ахтубинском, Володарском, Камызякском, Икрянинском, Наримановском и Приволжском - откроются приюты для бездомных собак и кошек. Проект их строительства разрабатывается в рамках "Концепции организации мероприятий по обращению с животными без владельцев", инициированной губернатором региона Игорем Бабушкиным.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Как сообщает пресс-служба главы области, еще в 2013 году полномочия по решению судьбы уличных собак и кошек были переданы органам местного самоуправления, но проблема не решалась, в адрес губернатора поступали многочисленные жалобы на большое количество безнадзорных животных на улицах.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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"Теперь этот вопрос - на личном контроле Игоря Бабушкина, а финансирование мероприятий, согласно "Концепции" увеличено по сравнению с 2019 годом в 1,6 раза до 79 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время идет процесс определения участков под приюты, проект их строительства разрабатывают областная служба ветеринарии и региональный минсельхоз.

Результатом этой работы станет значительное уменьшение числа безнадзорных животных на улицах населенных пунктов Астраханской области и, главное, обретение большинством из них нового доброго уютного дома.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

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