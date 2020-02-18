В Астраханской области откроют семь приютов для бездомных животных

Как сообщает пресс-служба главы области, еще в 2013 году полномочия по решению судьбы уличных собак и кошек были переданы органам местного самоуправления, но проблема не решалась, в адрес губернатора поступали многочисленные жалобы на большое количество безнадзорных животных на улицах.
"Теперь этот вопрос - на личном контроле Игоря Бабушкина, а финансирование мероприятий, согласно "Концепции" увеличено по сравнению с 2019 годом в 1,6 раза до 79 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время идет процесс определения участков под приюты, проект их строительства разрабатывают областная служба ветеринарии и региональный минсельхоз.
Результатом этой работы станет значительное уменьшение числа безнадзорных животных на улицах населенных пунктов Астраханской области и, главное, обретение большинством из них нового доброго уютного дома.