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18.02.2020 15:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проверка холодом

В Севастополе появится государственная газовая заправка для общественного транспорта
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 34(8088)
В начале февраля ударил мороз и вышло из строя оборудование на частной газозаправочной станции, которая обеспечивает топливом все автобусы крупнейшего в городе перевозчика пассажиров. Семь маршрутов общественного транспорта пришлось закрыть, а на других увеличить интервал движения.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

К счастью, заправку быстро отремонтировали, через сутки автобусы стали ходить по расписанию. Однако инцидент заставил задуматься об альтернативных вариантах заправки.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Общественный транспорт Севастополя переходит на газ с 2016 года. В город уже поступило 215 автобусов, работающих на компримированном метане, в этом году ожидается еще 50. С их заправкой то и дело возникают сложности.

Поначалу десятки новых автобусов простаивали, поскольку в городе была лишь одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), которая не справлялась с объемами. Летом 2019-го заработала вторая, мощностью 38,4 тысячи кубометров в сутки. Инвестор вложил в ее строительство 150 миллионов рублей, 26 миллионов компенсировал город, покрыв расходы на подключение к коммунальным сетям. С этой заправкой перевозчик и подписал контракт на поставку топлива. Всего предприятию требуется около 12 кубометров метана в сутки.

Как рассказал заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Евгений Исаков, в профильной госпрограмме города было предусмотрено строительство трех газовых заправок в 2019, 2020 и 2021 годах. Она опирается на госпрограмму Минэнерго РФ "Развитие энергетики", по которой регионы могут получить субсидию 40 миллионов рублей на строительство одной газозаправочной станции. Однако ни в 2019-м, ни в 2020-м Севастополь не участвовал в программе.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- Субъект РФ должен подписать соглашение с инвестором о строительстве газозаправочной станции и направить в Минэнерго, где принимают решение о включении в госпрограмму и субсидировании, - рассказал Евгений Исаков. - Субсидии на будущий год распределяют до сентября. И Севастополь не вошел в программу на 2020 год. Мы направляли предложения нескольким крупным инвесторам, владельцам сетевых заправок, но пока не получили от них четких ответов.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев считает, что город должен иметь свои заправочные мощности, чтобы весь общественный транспорт не был привязан к одной частной АГНКС. Строительством новой заправки займется государственное предприятие, которое сможет претендовать на субсидию Минэнерго.

По словам вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова, станция будет построена на улице Горпищенко, на месте АЗС предприятия, ставшего банкротом. Его имущество распродавалось за долги. Часть заправок недавно вернулись в собственность города.

Между тем

В Севастополе с 2019 года действует программа переоборудования частного автотранспорта на газомоторное топливо. По ней до 2021 года планируется перевести на компримированный метан 2200 автомобилей возрастом до пяти лет. По подсчетам чиновников, средняя стоимость покупки и установки газового оборудования составляет 133 тысячи рублей. Половину суммы возместят из бюджета. Однако за компенсацией могут обратиться не частные лица, а фирмы, которые занимаются установкой оборудования.

Как сообщили "РГ" в департаменте транспорта Севастополя, до настоящего времени никто не воспользовался субсидией.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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