В социально-реабилитационном центре Ростова избивали детей

В Ростове-на-Дону заведено уголовное дело в отношении экс-директора детского социально-реабилитационного центра, где подросток избивал младших детей. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении СК РФ.

Бывший руководитель подозревается в халатности. Причина в том, что 14-летний воспитанник центра регулярно издевался над тремя малышами, в том числе заставлял их работать на него, например, стирать его вещи. Причем, синяки фиксировала медработник учреждения, а преподаватели жаловались на агрессивного парня директору, но побои продолжались. До тех пор, пока один из воспитанников не передал записку учителю, который обратился в вышестоящую инстанцию.

В итоге хулигана забрал его отец. Директор учреждения была уволена, и пойдет под суд. Ей грозит арест на три месяца, штраф до 120 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.

Работу детского социально-реабилитационного центра, в котором живут дети из неблагополучных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проверяют правоохранительные органы.