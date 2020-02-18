Академик: Обитающие в России летучие мыши не переносят коронавирус

Опасаться обитающих в России летучих мышей не стоит: они относятся к другим видам, чем рукокрылые из Китая, и не являются переносчиками коронавируса. Об этом рассказал "РГ" академик РАН, специалист по экологии животных Владимир Большаков.

По словам ученого, виды рукокрылых млекопитающих, проживающих, в частности, на Урале, питаются исключительно насекомыми. Они имеют очень маленькие размеры, а зимой либо впадают в спячку, спрятавшись в пещерах, либо мигрируют на юг.

- По одной из озвученных версий, новый коронавирус передался человеку после употребления им летучей мыши. А у наших зверьков даже есть нечего. Общий вес рукокрылого максимум 25 граммов вместе с перепонками и шерстью. Они не агрессивны. Известно всего три случая, когда летучие мыши нанесли травму человеку. Один из них произошел в Белгороде, когда девушка, умилившись видом зверька, решила его поцеловать. Мышь в ответ укусила за губу, - рассказал Владимир Большаков.

На Урале обитают 13 видов летучих мышей, более разнообразны они в южных регионах России. С китайскими сородичами они никак не пересекаются: отдельные виды уральских рукокрылых залетают на зимовку к Каспийскому морю, обитающие на юге страны добираются порой до северных частей Африки.

Кстати

В начале двухтысячных ученые уральского института экологии растений и животных УрО РАН во главе с академиком Большаковым провели подробное научное исследование жизни этих животных и выпустили книгу о повадках зверьков - "Рукокрылые обитатели уральских пещер".