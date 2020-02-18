Челябинская область поднялась в инвестиционном рейтинге НРА

Челябинская область улучшила свои позиции в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового агентства (НРА), поднявшись с уровня IC5 на IC4 - первый уровень средней инвестиционной привлекательности, сообщили во вторник в минэкономразвития региона.

- На фоне общего снижения инвестиционной активности Южный Урал вошел в двадцатку российских регионов, которым удалось повысить уровень инвестиционной привлекательности, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Причем, как подчеркивает НРА, для перемещения в более высокие группы этот рост должен быть прорывным.

Сегодня в Челябинской области на сопровождении находятся 42 инвестиционных проекта общим объемом инвестиций порядка 44 миллиардов рублей, при реализации которых планируется создать более 20 тысяч рабочих мест.

Наряду с Челябинской областью, повысили рейтинг Калининградская, Мурманская, Курская, Астраханская, Вологодская, Новгородская, Архангельская, Рязанская, Тверская, Кемеровская, Псковская и Ивановская области, а также Севастополь, Пермский, Камчатский и Забайкальский края, республики Удмуртия, Чечня и Марий Эл.