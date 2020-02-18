На Урале издали книгу об одном из неизвестных героев афганской войны

В Челябинске вышла в свет книга, посвященная южноуральцу Виктору Кожевникову, погибшему в самом начале войны, которая тогда называлась "вводом ограниченного контингента Советский войск в демократическую республику Афганистан". Как сообщил на презентации ее автор Владимир Образцов, это дань памяти земляков, сослуживцев, родных и близких человека, который пожертвовал собой, спасая попавших в засаду однополчан. В книгу вошли их воспоминания, которые собирались более 10 лет.

Виктор Кожевников родился и вырос в Верхнеуральском районе Челябинской области, с детства мечтал стать военным и даже готовился к поступлению в суворовское училище, но из-за травмы, полученной мальчишкой при падении с велосипеда, не прошел по зрению. Однако руки не опустил, от мечты не отказался, начал углубленно изучать математику и физику и очень скоро с отличием закончил школу и тюменское высшее инженерно-военное училище.

На фотографии из книги "Жаркий ветер Афгана" - 20-летний курсант с улыбкой выполняет упражнение на турнике. Футбол и состязание на импровизированных турниках, которые мальчишки в то время делали сами, было любимым занятием детворы. Впрочем, среди офицеров Виктор отличался не только физической подготовкой, но и характером. После выпуска из училища попросил направить его на границу с Афганистаном. По словам сестры героя Натальи, незадолго до отъезда к месту службы Виктор женился, но из девяти месяцев, которые было суждено прожить молодой семье, шесть он провел в командировках.

Во время выполнения одного из боевых выходов отделение Виктора Кожевникова попало в засаду. Противник открыл огонь по их вертолетам, и часть солдат и офицеров погибли, а часть пропала без вести. Виктор не стал возвращаться без однополчан, отправился на их поиски и погиб в рукопашной схватке. Его нашли только через два дня.

- Холодной осенью 1981 года я выступал на траурном митинге, провожая в последний путь офицера Виктора Кожевникова, - рассказал автор книги Владимир Образцов. - Я сказал тогда, что мы отомстим за смерть Виктора, сам не зная о том, что совсем скоро окажусь в горах Афганистана. Эту книгу я посвятил всем неизвестным героям этой войны. Прошло много лет, и каждый раз, посещая кладбище в Верхнеуральске, я прихожу на могилу к Виктору и преклоняю голову перед этим простым, отзывчивым и мужественным человеком.

Трогательными воспоминаниями о Викторе в книге поделились его учителя, одноклассники и сослуживцы. На стене школы, где он учился, установлена гранитная доска памяти.