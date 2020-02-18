В Кургане при пожаре в десятиэтажке погибла семья из трех человек

Следственный отдел по городу Кургану проводит проверку по факту гибели трех человек во время пожара в многоквартирном доме.

Сигнал о ЧП в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома на улице Чернореченской поступил в 17 февраля в 21.10, сообщили в главном управлении МЧС России по Курганской области. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из задымленного подъезда жильцов, которые сами не могли выйти из-за едкого запаха и страха.

Жители верхних этажей стояли на балконах и просили о помощи. Спасатели вывели 26 человек, среди которых было семеро детей. Через 11 минут огонь на площади 12 квадратных метров был локализован, в 22.24 пожар полностью ликвидирован.

В ходе тушения на месте происшествия обнаружены тела двух мужчин, 1984 и 1972 годов рождения, женщины 1956 года рождения. По предварительным данным, погибла семья. Ребенок, находившийся во время пожара в соседней квартире, не пострадал.

Как передает региональный Следственный комитет, жилье могло загореться от неосторожного обращения с огнем при курении. Точную причину назовут специалисты, которые сейчас работают на месте ЧП.