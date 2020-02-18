В марте Уральскому дому науки и техники исполнится 85 лет

Здание необычной архитектуры на перекрестке Бардина-Чкалова в Екатеринбурге знают многие: там расположены кинотеатр, магазины, образовательные центры, турфирмы. Но мало кто помнит, что это здание - Дом науки и техники. 16 марта он отмечает 85-летие.

Все началось во второй пятилетке народного хозяйства, когда в строй вступили гиганты отечественной индустрии, такие как Уралмаш и Магнитогорский металлургический комбинат. Главной движущей силой экономики был научно-технический прогресс: разработок было так много, что Всесоюзный совет научно-технических обществ в Москве уже не справлялся с ними.

16 марта 1935 года вышел приказ наркома тяжелой промышленности СССР "О создании Уральского дома науки и техники". Цель - распространение результатов выполненных научно-исследовательских работ, изобретений и передовых методов работы. Первой крупной задачей стало создание Уральского геологического музея - он должен был появиться к VII Всемирному геологическому конгрессу. На подготовку экспозиции дали около года. Уральцы справились: "С первого же дня своего существования Уральский геологический музей-выставка становится всемирно известным, - писала тогда газета "Правда". - В 27 залах большого четырехэтажного здания помещен этот замечательный музей… Делегаты долго простаивали у витрин с коллекциями мурзинских аметистов, уральских рубинов, кварцевых самоцветов…". По свидетельству участников конгресса, музей вполне мог бы сделать честь любому столичному городу Европы.

Полвека УДНТ помогал предприятиям: сотрудники выезжали на заводы, проводили выставки, занимались пропагандой новой техники и технологии, давали новаторам возможность обмениваться опытом. В отделах по отраслям работали 27 инженеров, открывались мастерские, лаборатории, в состав организации входила Центральная научно-техническая библиотека. В конце семидесятых Дом науки и техники получил собственное здание - то самое, на улице Бардина. Казалось, все только начинается, но наступили 1990-е. Стране нужно было научиться жить в условиях рыночной экономики. Уральский дом науки и техники взял под крыло Российский союз научных и инженерных общественных организаций.

Приспособиться к новым реалиям оказалось непросто, но работа ни на день не прекращалась. Десять лет назад Дом науки и техники в содружестве с некоммерческим партнерством патентных поверенных "Новация" создал Консультационный центр по инновациям - им руководит кандидат экономических наук Владимир Салчинский. Уникальное место, где готовы выслушать любого изобретателя-самоучку, где не будут смеяться даже над самой фантастической идеей, а подскажут, что делать дальше.

- Создание центра, работающего на общественных началах уже 10 лет, позволило выполнить ряд научных и научно-методических работ, партнерами которых были Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Уральская академия государственной службы, Центр научно-технической информации и библиотек Свердловской железной дороги, Свердловское отделение Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, - рассказал почетный работник науки и техники России директор УДНТ Александр Анисимов. Кроме того, на базе организации удалось воссоздать Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) - оно ведет работу по экологии, изучению природных ресурсов Урала.

Сегодня Уральский дом науки и техники работает под руководством Российского союза научных и инженерных общественных объединений, организатора Всероссийского конкурса "Инженер года". Целью конкурса является привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, пропаганды опыта лучших отечественных специалистов сферы производства, образования и науки.

ООО "Уральский Дом науки и техники". Сайт itcudnt.etel.ru.

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