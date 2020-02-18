"РГ" отвечает на пять вопросов об опере "Садко"

В Большом театре в самом разгаре серия премьерных показов "Садко" в постановке Дмитрия Чернякова. "Российская газета" уже беседовала с ним, а также с исполнительницей партии Любавы Екатериной Семенчук, а теперь - отвечает на несколько вопросов, важных для понимания знаменитой оперы-былины Николая Римского-Корсакова.

Кто такой Садко?

Бедный новгородский гусляр, который зарабатывал тем, что играл на пирах. Однажды Садко не был зван на гулянья несколько дней подряд, тогда он пошел к Ильмень-озеру и стал играть на пустом берегу. Его услышал Морской царь, он же - в благодарность за "утешение" - подсказал, как выбраться из нищеты. Вняв его советам, гусляр становится богатым купцом, но через время попадает в бурю и вынужден броситься в воду. Морской царь встречает Садко в своем подводном царстве и требует играть, а потом предлагает жениться на одной из морских девиц. Спасителем героя из плена становится святой Микола Можайский (или Николай Чудотворец, которого Римский-Корсаков превращает в богатыря Старчище). Именно такую версию рассказывает нам сохранившийся цикл новгородских былин.

Впрочем, есть и предположения о том, что Садко не столько мифический, сколько вполне реальный персонаж. А именно - состоятельный купец Сотко Сытнич, который вложился в возведение церкви Бориса и Глеба в Новгороде. О таком человеке повествуют летописи 1167 года.

Когда опера "Садко" была поставлена впервые?

"Пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее" - так Николай II отреагировал на предложение поставить "Садко" в Мариинском театре. Там его все же показали в 1901, но премьера состоялась в другом месте несколькими годами ранее: в 1897 году в Московской частной русской опере Мамонтова, где снискала восторги публики.

До Большого театра творение Римского-Корсакова добралось к 1906. Ставилось там еще четырежды - в 1930, 1935, 1949 и 1976 годах.

Почему Римский-Корсаков решил взяться за былину? И есть ли еще оперы-былины?

Сама задумка создать оперу на основе былины появилась у композитора в 1894 году. Это был тяжелый для него период: смерть сына Святослава, а затем дочери Марии спровоцировали серьезный творческий кризис. Подогревала его и утрата интереса к собственным работам - "Млада" и "Ночь перед Рождеством" отклика у зрителей и критиков не нашли. Три года работы над "Садко", тем не менее, стали для него этапом возвращения к творчеству.

Для новой оперы композитор решил еще раз обратиться к фольклорной тематике - но дело не только в том, что сказка "Снегурочка" до этого принесла ему грандиозный успех, но и в "тяготении к древнему русскому обычаю и языческому пантеизму", как писал он в своих дневниках.

Брали древнерусские памятники за основу и другие композиторы. Так, "Слово о полку Игореве" Александр Бородин переработал в оперу "Князь Игорь". Чуть менее известный пример - опера Александра Гречанинова "Добрыня Никитич".

Правда ли, что декорации к опере делал знаменитый художник Иван Билибин?

И не только он. Иван Билибин оформлял постановку 1914 года на сцене оперного театра при петербургском Народном доме. А вот визуальную атмосферу на премьере "Садко" в 1897 году создавал Константин Коровин, он же - в Большом театре.

Брат Виктора Васнецова Аполлинарий Васнецов создал декорации для спектакля в Мариинке. Нельзя не вспомнить еще одного мастера - Николая Рериха. Он создал оформление оперы для постановки в Лондоне (задумка принадлежит Сергею Дягилеву), но спектакля не состоялось. Кстати, отдельные эскизы художника, как и его предшественников, использованы в новой постановке Дмитрия Чернякова.

Что еще можно посмотреть о "Садко"?

В онлайн-кинотеатре "Мосфильма", например, можно посмотреть легендарный одноименный фильм 1952 года (режиссер Александр Птушко). А на сайте Культура.РФ - целиком запись оперы "Садко" 1980 года (режиссер Борис Покровский).

Кстати

После серии февральских показов Большой театр вернется к "Садко" уже в мае. Оперу покажут 6, 8 и 10 мая на исторической сцене.