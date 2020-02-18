Один из самых ярких и ожидаемых фильмов Международного Берлинского кинофестиваля, который в этом году проходит с 20 февраля по 1 марта, - сказка "Пиноккио" режиссера Маттео Гарроне. В российских кинотеатрах картина появится уже 12 марта, и без преувеличения можно сказать, что зрителей ждет двухчасовое чудо, которое они, несомненно, будут сравнивать с киноисториями про Пиноккио и Буратино, благо были хорошие экранизации. Перед началом "Берлинале" режиссер нового "Пиноккио" ответил на вопросы обозревателя "РГ".

Почему для международной премьеры фильма вы выбрали именно "Берлинале"? Вас всегда хорошо принимает Каннский кинофестиваль. И я слышала, что фильм очень хотел заполучить в программу Венецианский еще в 2019 году.

Маттео Гарроне: Мы выпустили фильм в Италии как хотели - 19 декабря, на Рождество, потому что это семейное кино: и для детей, и для взрослых. И итальянцы с удовольствием пошли всей семьей на этот фильм в рождественские праздники. А Каннский кинофестиваль сделал бы международную премьеру в конце мая, когда большинство итальянцев идут уже на пляж. И мы бы не получили такой аудитории, как в рождественском прокате.

Так вот почему ваша картина не попала в основной конкурс "Берлинале", а оказалась в программе "Специальные показы"?

Маттео Гарроне: Конечно! Ведь фильм уже был в итальянском прокате.

Перед "Пиноккио" вы сняли картину "Догмэн" о парикмахере для собак. Этот фильм получил два приза в Каннах и высшую награду Европейской киноакадемии. Почему теперь вы решили сделать фильм-сказку? Вас продолжает волновать тема маленького человека?

Маттео Гарроне: Я прочитал книгу о Пиноккио, когда мне было шесть лет, и эта история осталась со мной навсегда. А фильм, о котором вы упомянули, "Догмэн", - тоже своего рода современная сказка. Как и другие мои фильмы, например "Реальность" и "Гоморра". Пять лет назад я еще раз взял в руки "Пиноккио" - на этот раз старое оригинальное издание - и получил возможность рассказать сказку и удивить зрителя так, как был удивлен я сам. Потому что в книге много того, чего я не помнил. И я захотел так ее экранизировать, чтобы она была и необычной, и правдивой по отношению к шедевру Коллоди, ведь он великий классик итальянской литературы.

Как бы вы сами описали визуальный стиль своего фильма? Как делался грим? Куклы?

Маттео Гарроне: Ох, это было нелегко. Мы проделали огромную работу, когда искали художников. На меня в свое время произвел большое впечатление первый иллюстратор "Пиноккио" Энрико Маццанти. Также мы пересмотрели много других иллюстраций разных изданий книги. Наш Пиноккио должен был быть смешным и привлекательным для детей, чтобы захватить их внимание и показать историю, которая рассказывает о них самих, но в другое время. Еще и так, чтобы это было для них в новинку. Но с другой стороны, наша сказка должна была заинтересовать и взрослых - дать им возможность снова очутиться в своем детстве. В этом и заключались наши трудности. Естественно, помогало то, что мы снимали прекрасных актеров, которые и сами по себе превосходные комики. В некоторых моментах мы использовали приемы "Комедии дель Арте" и это было легко, смешно, просто и понятно для детей. Но мы старались, чтобы все - и дети, и взрослые - смогли увидеть приключения Пиноккио в другом измерении - магическом измерении волшебства.

Почему вы выбрали Роберто Бениньи на роль Джеппетто? Как работали с ним?

Маттео Гарроне: Он и есть Джеппетто! Он родом из Тосканы, из очень бедной семьи фермеров. Он вырос среди нескольких детей в одной комнате. Так что когда он согласился, то словно вернулся к своим корням. Он самый популярный итальянский актер в мире. Он может быть смешным и трагичным одновременно. Снимая фильм о Пиноккио, ты видишь замечательную историю отца и сына. И необходимо было сделать два этих образа очень сильными и трогательными для зрителя. Для меня лично огромная честь работать с Бениньи. Он единственный итальянский актер, который выиграл "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

Как вы нашли мальчика, который сыграл Пиноккио? Трудно ли было работать с детьми и животными? Говоря о последних, я имею в виду прежде всего ослов.

Маттео Гарроне: Это тоже было нелегко. Мы долго искали и в конце концов нашли мальчика восьми лет Федерико Иелапи. Он каждый день гримировался по 4 часа. Это называется Prosthetic makeup - пластический грим. Он был сделан специально для Федерико, и каждый день все это время этот грим "прилаживали" к его лицу. Он молодец - мужественно переносил все это. Пиноккио - это характер, который не любит правила, непослушный, шаловливый, и Федерико, который терпеливо и усердно выдерживал процесс гримирования каждый день, потом играл полную противоположность себе. Но его личная чистота, наивность и невинность были своеобразным мостом к роли Пиноккио, который тоже очень искренний и наивный.

Что касается животных, я очень люблю работать с ними, потому что они непредсказуемы и порой преподносят неожиданные сюрпризы. Вы могли это заметить еще в фильме "Догмэн" - собак, кстати, особенно люблю снимать.

Вы специально сделали сцену, когда Пиноккио превращается в живого мальчика, по библейским мотивам? Он перерождается в хлеву среди овец как Христос, не так ли?

Маттео Гарроне: Да, конечно. Я специально это сделал. Более того, библейская линия прослеживается во всем фильме. Например, Пиноккио в нем часто обращается к отцу: когда обгорел и чуть не умер, когда висит на дереве. Он говорит: "О, папа. Если бы ты был здесь сейчас…" То есть много ситуаций, схожих с теми, что были в жизни Христа. Множество библейских символов. И как я сказал уже раньше, это история любви отцовской и сыновней. Фильм также об искуплении, где в конце все меняется и Пиноккио поступает по-христиански.

Вы встречали в жизни Кота и Лису - имеется в виду таких мошенников?

Маттео Гарроне: Каждый день (смеется).

А пытались вырастить свое золотое дерево?

Маттео Гарроне: Пытался, пытался... Это чудесная история, потому что все ее персонажи и символы очень актуальны в любое время.

Правда ли, что бюджет Пиноккио - 40 миллионов долларов, и это один из самых дорогих проектов за всю историю итальянского кино?

Маттео Гарроне: Не скажу обо всем итальянском кинематографе, но для меня лично это так и было - самый большой бюджет моего фильма. Однако же... Показ фильма на Рождество принес свои дивиденды.