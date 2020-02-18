"РГ" рекомендует: как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману

Любите ли вы смотреть кино в интернете? Сразу уточним - на легальных платформах. Это удобно: можно выбрать подходящее время, управлять просмотром: ставить на паузу и перемотку и в любой момент перейти с одного гаджета на другой, более того, поделиться с близкими людьми. А потом все обсудить, даже если во время просмотра вы физически не находились рядом.

Все это давно уже открыли для себя создатели онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов. Что остается зрителю? Сделать выбор. Подписаться на все существующие сервисы - дорого и невыгодно. Когда успевать смотреть? Ждать, пока появятся агрегаторы, способные собрать у себя все интересующие вас сервисы - должно пройти время: процесс их создания начался не так давно. Вячеслав Муругов, президент "НМГ Студии", генеральный директор медиахолдинга "СТС Медиа" и телеканала СТС, говорил на сессии, организованной Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ), что на данном этапе зрителю вполне хватает двух подписок в интернете - на один зарубежный сервис и один российский.

Но из чего выбирать? Представим сервисы, при этом вкратце поясним, по какому принципу создают контент, который на них размещается. Для этого приведем слова Константина Эрнста, генерального директора Первого канала. Эрнст на той же сессии рассказал, что на Первом канале будет три типа контента. Первый - классический телевизионный. "Телевидение будет телевидением. Да, наверное, со стареющей аудиторией. Менее толерантная, более пожилая, более спокойная аудитория будет смотреть классическое телевидение, и контент будет выстраиваться под них". Второй тип - это более радикальный контент, который рассчитан для показа и в интернете, и по телевидению. Он подразумевает "более толерантную аудиторию". Это будут проекты "иногда с насилием, более откровенным сексом", но будет делаться версия для классического телевидения за счет монтажа. Третий тип контента - только для интернета.

В принципе, в этих словах топ-менеджера и пояснен принцип, как и для кого создают фильмы, программы и сериалы. Аудитория - разная. У Первого канала, кстати, есть свой собственный сервис kino.1tv.ru, который был создан в начале 2015 года. В нем можно смотреть фильмы, сериалы и программы после эфира на Первом канале, а иногда и до, как было, скажем, с сериалами "Лучше, чем люди" и "Салам, Масква!". На сегодняшний день на сервисе более 1700 фильмов и программ, и его сильная сторона - это контент Первого канала. "Мажор", "Мосгаз", "Нюхач", "Тест на беременность", "Триггер" и другие проекты. А также - кинотеатральные премьеры Первого.

Что касается цены, то сейчас, например, на сервисе действует следующее предложение: две недели можно смотреть контент по рублю в день. Так он приучает к себе зрителя. Но в целом подписка не очень дорогая - 129 рублей в месяц, однако есть разные пакеты на выбор. Например, стоимость подписки, дающей доступ ко всем премьерным сериалам Первого канала, составляет 359 рублей (и 379 на устройствах Apple).

Зарубежные сервисы

Первый и самый знаменитый сервис - это американский Netflix. Он создан в 1997 году, а фильмы и сериалы стал производить в 2013 году. За это время приобрел почти 200 миллионов подписчиков по всему миру. Из них - около 60 миллионов в США.

Какими сериалами больше всего известен? "Карточный домик", "Черное зеркало", "Половое воспитание" и другими. В последнее время Netflix много работает с регионами, в том числе и с Россией. И переводит свой контент на множество языков, что делает его доступным везде. Например, сериал "Ведьмак" так смотрели в России, что саундтрек из него стал практически русской народной песней. Ее перепел Омский русский народный хор, и в их исполнении она прозвучала в эфире у Ивана Урганта на Первом канале.

Подписка на Netflix в месяц обходится в 700 рублей и выше. Но за эти деньги сервис может смотреть вся семья - каждый на своем гаджете. В пятерку самых популярных и крупнейших сервисов входят Amazon и Hulu, а также - Apple TV+. Все они доступны подписчикам в России. Недоступен лишь один сервис Disney+. У него на сегодняшний день 28 с половиной миллионов подписчиков. Скорее всего, его появление в нашей стране - просто дело времени.

Кроме того, и на Западе некоторые крупные телеканалы открыли свои сервисы. Например, кабельный канал HBO, более всего известный по сериалам "Игра престолов", "Секс в большом городе", "Молодой папа", "Чернобыль" и другим, создал свой стриминговый сервис HBO+, где транслирует сериалы, в том числе и специально для него подготовленные.

Отечественные сервисы

Premier

Основан в середине 2018 года холдингом "Газпром-медиа" и сразу же стал показательным для своего сегмента. Premier предложил доступ к телешоу, сериалам и другим проектам развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, 2х2 и "Супер". По данным на конец 2019 года, количество активных подписчиков сервиса достигло 1 268 000, а общее количество просмотров составило 275 275 751. Любопытно, что сервис снизил цену на подписку - ранее она составляла 129 рублей в месяц, а теперь - рубль в день (минимальная цена на российском рынке).

Более того, запущен и обратный процесс - сериалы и фильмы Premier в специальных линейках появятся и на ТВ. В частности, запущенные уже две таких на канале ТНТ. Пятерка самых популярных сериалов по количеству просмотров на сервисе - это "Домашний арест", "Полицейский с Рублевки 4", "Год культуры", "Улица", сезон 1 и "Звоните ДиКаприо!" (данные на конец 2019 года). Также на сервисе вышли сериалы "Эпидемия", "Обычная женщина", "Учителя", "БИХЭППИ" и другие, которые приглянулись зрителям. А помимо сериалов и полнометражных фильмов, на сервисе есть авторское документальное кино, видеоинтервью (например, #ещёнепознер) и шоу-программы - некоторые из проектов, в частности, из раздела "Ежедневный Premier" доступны пользователям платформы бесплатно.

Start

Сервис основан студией Yellow, Black and White в конце 2017 года. Сейчас он также принадлежит "Газпром-медиа". Подписка - 299 рублей в месяц. Как и многие другие, Start предлагает несколько дней бесплатного доступа. С одной стороны, зритель может протестировать ресурс, примерно как машину на тест-драйве, с другой - это грамотный маркетинговый ход. Аудитория, которая платит за подписку (данные на конец 2019 года), - 750 000 человек, а ежемесячная аудитория сервиса - около 2,5 миллиона зрителей. START предлагает по подписке пользователям всего мира оригинальные сериалы и фильмы на русском языке. Все - без рекламы и дополнительных платежей, в высоком качестве. Обладатели iOS и Android устройств могут скачать контент и насладиться им в дороге, даже без доступа в интернет. Только в течение прошлого года Start выпустил 10 оригинальных проектов собственного производства. Среди них такие фильмы и сериалы, как "Содержанки", "Шторм", "Вне Игры-2", "Бывшие-2", "Текст", "Завод" и другие. В 2020 году сервис планирует выпускать оригинальные сериалы и фильмы, не реже чем раз в месяц, а сейчас на разной стадии производства у них около 30 проектов.

More.tv

Онлайн-сервис "Национальной Медиа Группы" начал работать в сентябре прошлого года. Он объединил на одной площадке эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры, собственные сериалы и шоу more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе либо бесплатно с рекламой, либо - в единой подписке, которая стоит 299 рублей. Слоган этого сервиса: "Все телевидение без телевизора".

More.tv практикует показ премьер российских сериалов до эфира на ТВ. Скажем, это были такие проекты, как "Филатов", "Дылды", "Кухня. Война за отель", "Ивановы-Ивановы" и другие. В библиотеке ресурса - топовые зарубежные сериалы одновременно со всем миром, такие, как "Блудный сын", "Как стать Богом в Центральной Флориде", "Рассказ служанки", "Ходячие мертвецы", "В поисках Аляски", "Моя гениальная подруга" и другие. Хиты мирового кино и любимая телевизионная классика без рекламы - "Друзья", "Как я встретил вашу маму", "Американская семейка", "Молодежка", "Кухня". А также - самые зрелищные турниры UFC и многое другое.

Но более всего сегодняшнего зрителя интересуют собственные шоу и сериалы сервиса, выходящие под брендом more originals. И именно этот сервис, в отличие от других, работает прозрачно - сразу же объявил, что именно станет производить, что подтверждает - у них все серьезно. На слуху сериал "Псих" - первая работа в данном жанре Федора Бондарчука. Сценарий написала Паулина Андреева. В одной из главных ролей - Константин Богомолов. В планах также - медицинская драма "Чудо-доктор", комедийная - "Чики", криминальная - "Калина" и другие проекты.

Okko

Сервис Okko входит в состав Rambler Group - одного из лидеров российской индустрии медиа и развлечений

Проект стартовал в 2011 году как онлайн-кинотеатр и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах. Это означает, что его можно смотреть и на Smart TV, и на мобильных телефонах (IOS и Android), и на Apple TV, и в PlayStation 4, и на персональных компьютерах. В принципе, это касается практически всех сервисов, о которых речь в этой статье. Ежемесячная аудитория Okko - 2,8 миллиона человек. С момента запуска в 2011 году в сервисе зарегистрировалось более 33 млн пользователей, а за 2019 год оборот Okko составил 4,9 млрд рублей. Пользователи могут купить и скачать контент или арендовать его на 48 часов, или купить подписку. В коллекции порядка 43 тысяч единиц фильмов и сериалов, в том числе и таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros., и других.

Сегодня сервис, как и некоторые другие, предлагает набор тематических подписок, в их числе популярные сериалы других платформ (в данном случае - "Амедиатека" и START), подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент. В конце прошлого года сервис эксклюзивно представил Okko.Move - первую цифровую платформу для просмотра вертикальных фильмов и сериалов. Буквально за неделю до этого Okko заключил стратегическое партнерство с TED Talks - теперь на нем можно смотреть лекции о науке, обществе, искусстве и личностном росте от известных предпринимателей, ученых, писателей и других профессионалов.

Okko объявил о партнерстве с крупнейшим каналом классической музыки, medici.tv - теперь доступны и концерты в исполнении выдающихся музыкантов. Также в прошлом году сервис объявил о создании собственного контента - зрители ждут, например, сериал "Бендер", который расскажет о становлении великого комбинатора, а его отца сыграет Сергей Безруков - и другие проекты. Видеосервис часто выступает партнером показов известных фильмов и сериалов и покупает эксклюзивные права на трансляции. Речь может идти и о спортивных событиях. А в ночь с 9 на 10 февраля Okko на эксклюзивной основе в России показывал церемонию вручения "Оскара". Стоит обратить внимание, что Первый канал отказался от показа. На Okko зрителям предлагается несколько пакетов подписок. По цене плата за этот сервис сопоставима с платой за Netflix, но ресурс позволяет экономить на других подписках.

КиноПоиск HD

Этот сервис - часть системы Яндекса. Он предлагает три пакета подписок на выбор: от 169 до 649 рублей в месяц. Причем подписки не ограничивают зрителя одним кино. В предложения входят и возможности Яндекс.Плюс, например, полный доступ к Яндекс.Музыке без рекламы, дополнительное место на Яндекс.Диске и другие. Аудитория КиноПоиск HD - более 600 000 смотрящих пользователей (данные на декабрь 2019 года). Библиотека КиноПоиск HD обновляется каждую неделю и включает более 9 000 фильмов и сериалов (во всех подписках онлайн-кинотеатра). В 2019 году в подписке КиноПоиск HD вышло более 70 эксклюзивных проектов. Заметные эксклюзивы на этом сервисе - сериалы "Доктор Кто", "Чудотворцы", "Рик и Морти", "Бесстыжие", "Касл-Рок", "Нэнси Дрю". Есть анимация для взрослых - "Рик и Морти", "Крайний космос", "Южный парк"; сериалы вселенной DC: "Бэтвумен", "Харли Квинн", "Болотная тварь", "Пенниуорт"; авторское кино: "Грех", "С любовью, Антоша", "Дылда", "Сторож", "Гив ми либерти"; документальное кино и другие проекты. Буквально на днях в библиотеке появился "Союз Спасения".

Преимущество КиноПоиска в том, что сервис в связке с крупнейшим в России справочным ресурсом о кино, где можно почерпнуть информацию о фильмах, фестивалях, почитать рецензии и даже написать свои. Что касается оригинального контента, то пока заявлен сериал "Майор Гром", а некоторые СМИ написали о таком проекте, как "Министерство". Подробностей нет - планы держатся в секрете. Однако на рынке контента в Каннах руководством было обещано, что уже с весны 2020 года начнут появляться проекты, которые будут делаться на регулярной основе.

Амедиатека

Один из первых российских онлайн-сервисов, на котором можно смотреть лучшие сериалы. В августе 2019 года Amediateka перешла на собственную платформу, обновила клиентские приложения и провела редизайн сервиса. А еще в июле 2017 года сервисом на эксклюзивной основе получен статус HOME OF HBO, то есть "Дом канала HBO". Так что на нем доступны премьеры новых проектов HBO одновременно со всем миром и вся библиотека студии, а также хиты ведущих телеканалов и студий мира - FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures и многих других. И еще художественные и документальные фильмы, концерты, стендап-шоу и новые российские сериалы. Все премьеры телесети эксклюзивно выходят в России на сервисах AMEDIA TV одновременно с показом в США. К одному аккаунту можно подключить до 5 устройств. Сервис позаботился, чтобы можно было смотреть фильмы в профессиональной озвучке или на языке оригинала, с субтитрами или без. Но он в этом плане не единственный, где можно получить эти услуги. В мобильных приложениях также можно смотреть сериалы и фильмы офлайн. Также делаются тематические подборки, что очень удобно. Данные о количестве подписчиков сервис не разглашает. Стоимость подписки - 599 рублей.

MEGOGO

Этот сервис позиционирует себя как "крупнейшее интерактивное телевидение нового поколения, доступное на весь мир". Ежемесячная аудитория - 60,4 миллиона пользователей в мире. Из них 39 миллионов - в России. В MEGOGO - более 90 000 единиц контента, 220 телеканалов, тысячи аудиокниг и подкастов и даже канал караоке. Видеосервис также, как и другие, сотрудничает с ведущими международными и российскими киностудиями. Среди партнеров MEGOGO, например, МТС, Билайн, Смотрешка и другие. С 2014 года MEGOGO активно занимается социальными инициативами, выступая партнером и меценатом на различных кино-, медиа-, интернет- и культурно-общественных мероприятиях. В рамках проекта "Смотри, как слышно" MEGOGO запустил собственную студию сурдоперевода и создал специальный раздел на сайте с тысячами фильмов для детей с нарушением слуха. В конце 2015 года MEGOGO запустил новый продукт под брендом "Кино и ТВ". Это универсальная подписка на TV-сервис и VOD-каталог, включающая в себя более 220 развлекательных и новостных телеканалов и более 30 интерактивных каналов собственного производства.

С июня 2018 года на видеосервисе доступен бесплатный просмотр федеральных телеканалов. В сентябре 2019 года MEGOGO запустил собственную студию производства кино и ТВ-контента. Обещано, что первые фильмы выйдут в прокат уже в 2020 году.

TV Zavr

Онлайн-кинотеатр tvzavr насчитывает в своей коллекции порядка 55 тысяч единиц контента Выручка компании за 2019 год составила 950 млн рублей. Ежемесячная аудитория tvzavr - 40 миллионов уникальных пользователей в месяц. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов. Tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90% доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10 % - платная. Сервис также анонсировал собственное производство контента. Но пока конкретной информации - какого именно - нет.

Ivi.ru

ivi - также один из первых онлайн-кинотеатров в России - 26 февраля отметит свое 10-летие. Аудитория превышает 50 млн уникальных посетителей в месяц. Более 1,2 миллиона человек хотя бы раз заплатили ivi за подписку, за просмотр отдельного фильма или сериала. Всего фильмотека онлайн-кинотеатра насчитывает более 80 тысяч единиц контента - это картины всех 6 студий мейджоров, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей. Помимо лицензирования контента онлайн-кинотеатр ivi является сопродюсером более 20 картин, а в 2020 году состоятся первые премьеры фильмов собственного производства под брендом ivi Originals. Обещают, что осенью этого года будут представлены около 15 сериалов собственного производства сервиса.

Важным преимуществом сервиса является детское приложение c образовательной функцией - ivi kids. Стоимость подписки - 399 рублей за месяц. В ближайшее время нас ждут грядущие цифровые премьеры фильмов, снятых в сопродюсерстве с ivi, например, картина "Один вдох" о мировой рекордсменке по фридайвингу Наталье Молчановой (с 5 марта в кино, после кинотеатральной премьеры появится в подписке). Также в 2020 году состоится премьера снятой в сопродюсерстве с ivi комедии "Спасите Колю" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, ведется работа над фильмами "Трое", "Гуляй, Вася!2", "Неадекватные люди 2".

ViP Play

Этот онлайн-сервис лицензионного видео был создан в 2012 году. Он входит в онлайн-семейство Viasat, а значит, в нем можно смотреть не только фильмы, сериалы, анимацию, познавательные и спортивные программы, но и также стриминг 15 телеканалов семейства (и базовых, и премиальных). Официальный слоган сервиса: "ТВ, кино и сериалы за 199 рублей в месяц. Без ограничений". Поясним: заплатив эти деньги за подписку, зрители получают неограниченный доступ к сервису, где нет никаких скрытых и дополнительных платежей. Очень часто в других онлайн-кинотеатрах премьерные проекты приходится покупать за дополнительную плату, в то время как на ViP Play они уже доступны по подписке и не надо платить каждый раз. Сервис отличается тем, что не планирует производить собственный контент. Им хватает тех опций, что у него уже есть.

Wink

Этот сервис "Ростелекома", и его характеризуют как "цифровую платформу впечатлений", которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 250 телеканалов) и онлайн-кинотеатра (более 25 тысяч фильмов и сериалов). Сейчас под бренд Wink переходят пользователи "Интерактивное ТВ" (IPTV), которое смотрят более 5,5 млн семей (домохозяйств) по всей России. В 2019 году Wink запустил эксклюзивный проект с Дмитрием Пучковым (Гоблином), он делает "правильные" переводы пакета кинофильмов и сериалов, которые представлены только в этом сервисе. Договор на озвучивание недавно подписан и со студией "Кураж Бомбей". До этого студия работала лишь с КиноПоиском.

Антон Володькин, директор по развитию направления "Видео" компании "Ростелеком", говорит о ситуации на рынке следующее: "Повышение популярности онлайн-кинотеатров дополнительно поддерживается ростом качества домашнего и мобильного интернета. Все это привлекает на рынок новых игроков и стимулирует развитие существующих. Если посмотреть ТОП-10 рейтинга скачиваний мобильных приложений в категории "Развлечения", то онлайн-кинотеатры стабильно занимают три-четыре места в списке, порой выбиваясь на позицию №1.

Стремительное увеличение интереса к онлайн-киносервисам наращивает их амбиции, приводит к взрывному росту производства контента для них. Многие компании начали идти по пути зарубежных аналогов и запустили собственные контентные проекты или закупили эксклюзивные права на топовые фильмы, сериалы, трансляции. Было много громких анонсов, но надо учитывать, что это рискованная стратегия. Контент может принести не только прибыль, но и стать источником значительных убытков. К сожалению, количество провалов в отечественной киносериальной индустрии все еще выше среднего. В связи с этим участники рынка также находятся в поиске других точек дифференциации контента, например, начинают сотрудничество с блогерами".

Из этих слов понятно, что сервис на сегодняшний день собственный контент не производит.

Кстати

Кино на телефоне

Созданием видеосервисов, как и производством контента, сегодня занимаются и другие телекоммуникационные компании, оказывающие услуги сотовой связи. Услуги по доставке контента на сегодня предлагают и МТС, и Билайн, и другие. Компания МТС также заявила об амбициях по созданию собственного контента и даже создала для этого специальное подразделение. На прошлой неделе стало известно, что новый фильм Тимура Бекмамбетова о летчике Девятаеве, который известный продюсер и режиссер планирует снимать в двух форматах - горизонтальном и вертикальном - делается как раз в партнерстве с МТС.

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