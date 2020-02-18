Росгвардия предложила увеличить наказание за незаконную охранную деятельность

Новости

Путин освободил Суркова от должности помощника президента 20:00
Toyota представит в Женеве "младший" RAV4 20:00
Студент МАИ приговорен к 3 годам условно за нападение на росгвардейца 19:55
МИД РФ рассказал о переговорах с Турцией по Идлибу 19:51
В Москве состоится финал Национальной премии "Бизнес-Успех" 19:47
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 19:45
АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую версию Lada Xray 19:33
Назван диагноз Дмитрия Диброва 19:23
Единое приложение для Office появилось в Google Play 19:10
10 вузов РФ вошли в топ-100 рейтинга стран с активно развивающейся экономикой 19:07
В Казани протестировали новые автобусы МАЗ 19:03
Президенты России и Болгарии по телефону обсудили энергетические проекты 18:54
В Минске ответили на слова главы МИД Украины о "войне" Беларуси с РФ 18:49
"Лед 2" возглавил российский прокат 18:44
Президенты РФ и Туркмении по телефону обсудили стратегическое партнерство 18:36
Партия "За правду" представит свою программу на обсуждение в регионах 18:32
Вышел русский трейлер "Человека-невидимки" со звездой "Рассказа служанки" 18:24
Сотниковой была проведена плановая операция 18:15
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским 18:13
Севастополю вернули 4000 гектаров леса 18:08
Актер Джейсон Дэвис умер в 35 лет 17:59
Актриса Шерил Сандерс убита в перестрелке со своим бывшим мужем 17:51
Немецкий бизнес предложил ввести безвизовый режим между РФ и ФРГ 17:50
Демографы обнаружили, что беременность может быть "заразна" 17:50
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 18:40
Рубрика: Происшествия

Особо опасный охранник

Росгвардия предложила увеличить наказание за незаконную охранную деятельность
Текст: Михаил Фалалеев
Очередной шаг в наведении порядка с частной охраной сделала Росгвардия, которая курирует эту непростую сферу экономики и одновременно - общественной безопасности. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сообщил "РГ", что заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник полиции Сергей Лебедев в ближайшее время представит в Государственную Думу новый законопроект о частной охране.
Лицензированные охранники обучены не только защищать имущество, но и оказывать помощь людям. Фото: Photoxpress Лицензированные охранники обучены не только защищать имущество, но и оказывать помощь людям. Фото: Photoxpress
Лицензированные охранники обучены не только защищать имущество, но и оказывать помощь людям. Фото: Photoxpress

Предлагается серьезно увеличить санкции за незаконное осуществление частной охранной деятельности. Новация здесь в том, что намечено ввести дополнительное наказание за повторное правонарушение, чего раньше не было.

О чем вообще идет речь? У всех на слуху многочисленные скандалы и даже несчастные случаи, связанные с так называемой фальшивой охраной. Дело в том, что многие владельцы торговых точек и развлекательных заведений экономят на профессиональной охране. Под видом и в форме охранников дежурят продавцы, разнорабочие. То есть люди, не имеющие никакого представления, как действовать в случае ЧП, во время конфликта с посетителями, как оказать первую медицинскую помощь.

Подавляющее большинство этих так называемых охранников не имеют патентов и лицензий. То есть профессиональными охранниками не являются.

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что предполагается значительное увеличение штрафов для всех категорий нарушителей - от незаконного охранника до руководства предприятия, которое наняло незаконную охрану. Более того, будут увеличены и сроки временной приостановки деятельности предприятия вплоть до полного закрытия.

Настоящий частный охранник должен пройти платное обучение, сдать экзамены и получить специальное удостоверение. И регулярно на специальных экзаменах подтверждать свою квалификацию.

К нему предъявляются серьезные требования. У него не должно быть судимости, он обязан пройти медкомиссию. Понятно, что и зарплата у такого охранника должна быть такой, чтобы окупить затраты.

Вот тогда у частного охранника появятся официальные полномочия, в том числе право на применение физической силы.

Некоторые бизнесмены решили отыскать лазейку - нанять менее квалифицированного человека и платить ему меньше. И с ним меньше бюрократической возни: частных охранников регулярно проверяют правоохранительные органы, с охраной надо заключать отдельный договор и обоюдно соблюдать его.

Ведь по закону частная охранная организация - самостоятельная структура и не подчинена хозяину, скажем, супермаркета или банка. Каждый делает свою работу и не более того. Поэтому нередко охранники числятся контролерами или администраторами. По статусу это обычные сотрудники, и специальные лицензии им не нужны. Но кроме лицензий у них нет навыков и знаний.

Магазины, конечно, могут нанимать контролеров, администраторов и представителей других специальностей, но у таких сотрудников нет никаких полномочий. Контролер - только наблюдатель, он может попросить человека о чем-то, например, показать содержимое тележки. Если человек откажется и пройдет мимо контролера, тот не вправе задерживать гражданина. В отличие от охранника с лицензией.

У официальных частных охранников полномочий больше. Они вправе применить силу, но только в строго определенных законом ситуациях. Частные охранники обучены действовать очень осторожно, чуть перестараются - попадут под статью. Охранник не может обыскивать человека или проводить разбирательство, но вправе задержать гражданина до приезда полиции.

И если есть подозрения, что посетитель магазина решил не покупать, а украсть что-то, частная охрана вполне полномочна остановить его на выходе и ждать полицейских.

Вот тут и случаются неприятные истории, когда такой вот контролер перестарается и спровоцирует драку. Или, наоборот, в случае, скажем, пожара не сможет отыскать тревожную кнопку, оказать первую медицинскую помощь людям. Или же отразить нападение налетчиков.

Трудовое законодательство уже признало частную охранную и детективную деятельность профессией со всеми вытекающими - трудовым стажем и социальными льготами. Введены три профессиональных разряда - 4-й, 5-й и 6-й. Если упрощенно, обладателю 4-го разряда запрещено носить любое оружие и спецсредства, обладателю 5-го разрешены только спецсредства - наручники, резиновые палки и электрошокеры, при наличии 6-го - огнестрельное оружие. Разнятся и нормативы, которые они должны выполнить, и сроки обучения, и периоды подтверждения квалификации.

Напомним, под частной охраной - 895,5 тысячи объектов различных форм собственности. Их защищают 23,6 тысячи частных охранных организаций, общая численность работников которых составляет 715,6 тысячи человек. На вооружении - 80,4 тысячи единиц огнестрельного оружия. По европейским меркам - очень приличная армия.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия

Главное сегодня

Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
ФСБ предотвратила теракты в учебных заведениях Керчи
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников