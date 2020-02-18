Росгвардия предложила увеличить наказание за незаконную охранную деятельность

Очередной шаг в наведении порядка с частной охраной сделала Росгвардия, которая курирует эту непростую сферу экономики и одновременно - общественной безопасности. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сообщил "РГ", что заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник полиции Сергей Лебедев в ближайшее время представит в Государственную Думу новый законопроект о частной охране.

Лицензированные охранники обучены не только защищать имущество, но и оказывать помощь людям. Фото: Photoxpress

Предлагается серьезно увеличить санкции за незаконное осуществление частной охранной деятельности. Новация здесь в том, что намечено ввести дополнительное наказание за повторное правонарушение, чего раньше не было.

О чем вообще идет речь? У всех на слуху многочисленные скандалы и даже несчастные случаи, связанные с так называемой фальшивой охраной. Дело в том, что многие владельцы торговых точек и развлекательных заведений экономят на профессиональной охране. Под видом и в форме охранников дежурят продавцы, разнорабочие. То есть люди, не имеющие никакого представления, как действовать в случае ЧП, во время конфликта с посетителями, как оказать первую медицинскую помощь.

Подавляющее большинство этих так называемых охранников не имеют патентов и лицензий. То есть профессиональными охранниками не являются.

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что предполагается значительное увеличение штрафов для всех категорий нарушителей - от незаконного охранника до руководства предприятия, которое наняло незаконную охрану. Более того, будут увеличены и сроки временной приостановки деятельности предприятия вплоть до полного закрытия.

Настоящий частный охранник должен пройти платное обучение, сдать экзамены и получить специальное удостоверение. И регулярно на специальных экзаменах подтверждать свою квалификацию.

К нему предъявляются серьезные требования. У него не должно быть судимости, он обязан пройти медкомиссию. Понятно, что и зарплата у такого охранника должна быть такой, чтобы окупить затраты.

Вот тогда у частного охранника появятся официальные полномочия, в том числе право на применение физической силы.

Некоторые бизнесмены решили отыскать лазейку - нанять менее квалифицированного человека и платить ему меньше. И с ним меньше бюрократической возни: частных охранников регулярно проверяют правоохранительные органы, с охраной надо заключать отдельный договор и обоюдно соблюдать его.

Ведь по закону частная охранная организация - самостоятельная структура и не подчинена хозяину, скажем, супермаркета или банка. Каждый делает свою работу и не более того. Поэтому нередко охранники числятся контролерами или администраторами. По статусу это обычные сотрудники, и специальные лицензии им не нужны. Но кроме лицензий у них нет навыков и знаний.

Магазины, конечно, могут нанимать контролеров, администраторов и представителей других специальностей, но у таких сотрудников нет никаких полномочий. Контролер - только наблюдатель, он может попросить человека о чем-то, например, показать содержимое тележки. Если человек откажется и пройдет мимо контролера, тот не вправе задерживать гражданина. В отличие от охранника с лицензией.

У официальных частных охранников полномочий больше. Они вправе применить силу, но только в строго определенных законом ситуациях. Частные охранники обучены действовать очень осторожно, чуть перестараются - попадут под статью. Охранник не может обыскивать человека или проводить разбирательство, но вправе задержать гражданина до приезда полиции.

И если есть подозрения, что посетитель магазина решил не покупать, а украсть что-то, частная охрана вполне полномочна остановить его на выходе и ждать полицейских.

Вот тут и случаются неприятные истории, когда такой вот контролер перестарается и спровоцирует драку. Или, наоборот, в случае, скажем, пожара не сможет отыскать тревожную кнопку, оказать первую медицинскую помощь людям. Или же отразить нападение налетчиков.

Трудовое законодательство уже признало частную охранную и детективную деятельность профессией со всеми вытекающими - трудовым стажем и социальными льготами. Введены три профессиональных разряда - 4-й, 5-й и 6-й. Если упрощенно, обладателю 4-го разряда запрещено носить любое оружие и спецсредства, обладателю 5-го разрешены только спецсредства - наручники, резиновые палки и электрошокеры, при наличии 6-го - огнестрельное оружие. Разнятся и нормативы, которые они должны выполнить, и сроки обучения, и периоды подтверждения квалификации.

Напомним, под частной охраной - 895,5 тысячи объектов различных форм собственности. Их защищают 23,6 тысячи частных охранных организаций, общая численность работников которых составляет 715,6 тысячи человек. На вооружении - 80,4 тысячи единиц огнестрельного оружия. По европейским меркам - очень приличная армия.