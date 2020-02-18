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18.02.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Текст: Марина Гусенко
Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу. Всего была протестирована тушенка 23 брендов по цене от 83 до 306 рублей за банку (весом от 325 до 388 граммов).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Хорошие новости - в продуктах не было обнаружено нитрозаминов, пестицидов, тяжелых металлов, плесени, клостридий, патогенных микроорганизмов, дрожжей и вредных бактерий.

Зато в тушеной говядине пяти торговых марок нашли следы антибиотиков, а в одной банке их было много - более 1000 мкг/кг. При том, что обычно следовые количества антибиотиков укладываются в показатель 1,4-5 мкг/кг.

Что касается соотношения мяса и бульона, то в консервах 7 брендов "воды" оказалось почти 50 процентов.

Органолептическую экспертизу прошли консервы только трех торговых марок. К ним не было претензий по цвету, вкусу, консистенции и запаху.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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