Россия и Италия восстановили формат "два плюс два"

Возобновление после шестилетнего перерыва российско-итальянского формата "два плюс два" (встреча министров обороны и иностранных дел - прим. ред.) не означает полноценного возвращения к тому уровню партнерства, который существовал между странами до 2014 года. Каким бы многообещающим не выглядело во вторник заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что "мы сейчас постепенно, но уверенно восстанавливаем прежние механизмы в двусторонних отношениях", на данном этапе это скорее перспектива отдаленная, чем дело ближайшего будущего. В сфере торговой после введения взаимных санкций товарооборот между странами упал в два раза и его восстановление процесс не быстрый с учетом европейских реалий. Хотя любому итальянскому сыровару, виноделу или производителю колбасных изделий вряд ли понятно, почему итальянцы должны и дальше нести финансовые потери, терять рабочие места из-за геополитических амбиций Польши, с ее исторически ущемленным самомнением, или трусливой Прибалтики, где в самом существовании России видят постоянную угрозу.

Слова министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо о желании Италии "пойти особым путем", что, видимо, подразумевало движение путем особым от Евросоюза, на совместной пресс-конференции глав МИД и обороны двух стран не получили ни логического продолжения, ни более или менее конкретной расшифровки. Напротив, многие прозвучавшие на пресс-конференции сигналы демонстрировали неготовность Рима проводить в рамках Евросоюза самостоятельную линию или же генерировать направленные на сближение с Москвой идеи, вопреки мнению большинства, что мы сегодня наблюдаем, в частности, в заявлениях президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам Ди Майо, Италия "готова к новым стратегическим шагам по взаимодействию с Россией", но только с важным уточнением - "в рамках Евросоюза". Любое более тесное сотрудничество возможно лишь в тех сферах, которые оказались в меньшей степени затронуты взаимными ограничительными мерами - по вопросам экологии, здравоохранения, науки. И, разумеется, культуры - сферы в рамках которой российско-итальянское партнерство развивается, возможно, наиболее эффективно. Если подытоживать итальянскую позицию на переговорах в формате "два плюс два", то Рим категорически не желает выбиваться из европейского строя, но готов развивать диалог с Москвой на направлениях, затрагивающих третьи страны - например, в той же Ливии. А также заинтересован в военной координации, но опять же вне натовских проектов - в вопросах исключения опасных инцидентов в воздухе и на море, при проведении спасательных работ на аварийных подводных лодках, в борьбе с пиратством и международным терроризмом. На этих направлениях, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, Россия и Италия могут взаимодействовать эффективно.

Вместе с тем, и это еще раз твердо дала понять итальянская сторона, "европейский проект и НАТО остаются для Рима фундаментом европейских структур безопасности" и все что Италия планирует предпринять для укрепления диалога с Москвой, будет делаться только с учетом фактора европейской и натовской солидарности. При наличии таких уточнений упоминание главой МИД Италии "особого пути" в отношениях с Россией на данном этапе звучит, скорее формулой вежливости, чем руководством к действию.

Все эти нюансы внешнеполитической и оборонной стратегий Рима были хорошо известны российской стороне. Как, впрочем, и понятное желание итальянских коллег иметь более полное представление о конфликте в Ливии - важного для Италии поставщика в нефтегазовой сфере. С этой точки зрения возобновление формата "два плюс два", подразумевающего, по словам Лаврова, анализ ситуации с военного и дипломатического угла, был для Рима наиболее удобным способом, чтобы получить информацию по Ливии из первых рук. В свою очередь, российская сторона использовала начавшийся диалог для информирования итальянцев о своей позиции по всему комплексу международных "горячих" точек - от сложностей с продлением договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) до положения в Сирии.

"Мы подробно говорили об отношениях России с Евросоюзом и той конструктивной роли, которая могла бы сыграть Италия по нормализации этих отношений", - объяснил Лавров. Он назвал состоявшиеся переговоры полезными.

В тоже время объявлять о какой-либо новой стратегической инициативе со стороны Рима не приходится. Намеченное на март возобновление практической работы российско-итальянской межправительственной комиссии не более чем попытка по крупицам пододвинуть к прежнему уровню ранее утраченные экономические и торговые связи. Но удастся ли это сделать скованной по рукам и ногам европейской дисциплиной и стереотипами Италии большой вопрос.

Готовность России, которую в своем выступлении на пресс-конференции, подчеркнул министр обороны Сергей Шойгу, "продолжить восстановление контактов с Италией по линии военных ведомств" в любой может увязнуть в бюрократических согласованиях на европейском и натовском уровне.

Тем не менее, возобновление формата "два плюс два", при всей его практической неопределенности, важно, как для России, так и для Италии. Для Москвы востребованность такой переговорной площадки заключается в появлении еще одного эффективного канала диалога с Евросоюзом. Он позволяет с помощью итальянских друзей, без передергиваний и недомолвок, донести до Брюсселя позицию России в условиях наших свернутых с ЕС отношений. Но не в меньшей степени этот формат важен для престижа Италии, которая в рамках единой Европы получает привилегированный статус одного из главных контактеров с Москвой, к мнению которого в Кремле прислушиваются.

Доказательством полезности такого рода дипломатического "транзитерства" для Рима стало обсуждение в формате "два плюс два" вопроса о планах Евросоюза ввести мораторий на поставку оружия в Ливию. По мнению итальянцев, реализовать это решение на практике невозможно без помощи со стороны Москвы. В свою очередь, Лавров подчеркнул, что любые планы, связанные с военной миссией Евросоюза в Ливии не должны противоречить ранее принятым в отношении этой страны решениям Совета безопасности ООН: "в противном случае это стало бы проявлением неуважения к ООН". По словам министра, "Россия понимает причины, по которым Италия хочет навести порядок в Ливии". Поэтому на переговорах "два плюс два" российская сторона предложила вынести инициативу Евросоюза по ограничению поставок оружия в Ливию на заседание Совбеза и далее действовать уже на основании его резолюции.