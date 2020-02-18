Россиян нет в новой группе зараженных коронавирусом на лайнере в Японии

Российских граждан нет в новой группе зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у японского портового города Йокогама. Об этом сообщили сотрудники посольства РФ в Японии.

В настоящее время российские дипломаты готовятся к окончанию карантина на круизном судне, прорабатывают с местными властями вопрос возвращения наших соотечественников на родину.

Напомним, что сегодня были выявлены еще 88 человек с положительными пробами на коронавирус на судне Diamond Princess. Все вновь заболевшие будут незамедлительно госпитализированы в местные лечебные учреждения. Таким образом, общее число зараженных на корабле составило 542 человека.