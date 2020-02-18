Россияне считают работодателя ответственным за здоровье сотрудников

Минздрав России и HeadHunter оценили программы охраны здоровья сотрудников.

Как сообщается на сайте Минздрава, оценка программ охраны здоровья сотрудников в российский компаниях была проведена в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Этот проект, напомним, рассчитан до 2024 года и ставит перед собой цели увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет и обеспечить поддержку семей.

В результате проведенного опроса выяснилось, что каждый третий его участник считает, что работодатель должен нести ответственность за здоровье своих сотрудников как в рабочее, так и в нерабочее время. Остальные 2/3 респондентов считают, что зона ответственности работодателя за здоровье сотрудников - только рабочее время. При этом практически все руководители организаций, принявшие участие в опросе, осознают важность ответственности за своих сотрудников.

Важно, что все большее распространение получает практика обязательных медицинских осмотров непосредственно на производстве и рабочих местах. Опрошенные считают, что должны быть корпоративные программы по укреплению здоровья. Компании должны заботиться о повышении информированности работников о мерах по сохранению здоровья.