Андрей Рублев впервые в карьере поднялся на 14-ю строчку в мировом теннисном рейтинге.

На прошлой неделе Рублев дошел до четвертьфинала турнира в Роттердаме, где проиграл сербу Филипу Крайиновичу. Это было самое успешное выступление среди россиян.

Карена Хачанова остановили во втором круге. Но он сохранил за собой 17-е место в рейтинге. Даниил Медведев и вовсе сенсационно вылетел на самом старте. Однако с пятой строчки мирового рейтинга его пока никто не подвинул.

Многие наши теннисистки прошедшую неделю провели в Санкт-Петербурге. Екатерина Александрова дошла до полуфинала, в котором не совладала с будущей чемпионкой голландкой Кики Бертенс. Тем не менее Александрова впервые в карьере поднялась на 25-ю строчку в рейтинге WTA и укрепилась в статусе первой ракетки России. "Я стараюсь не зацикливаться на местах. Иначе это давит", - цитирует Екатерину пресс-служба St. Petersburg Ladies Trophy.