Самый молодой комфронта: генерал армии Черняховский погиб 75 лет назад

23 февраля 1945 года дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский должен был стать маршалом, но за пять дней до этого погиб. Документы о расследовании обстоятельств трагедии засекречены до сих пор, но сохранились воспоминания очевидцев и другие свидетельства.

"18 февраля скончался от тяжелого ранения, полученного на поле боя в Восточной Пруссии, командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Черняховский Иван Данилович - верный сын большевистской партии и один из лучших руководителей Красной армии...,"- говорится в официальном сообщении.

Трагедии предшествовал мистический случай.

"Его адъютант рассказывал, что они с отцом приезжали в Москву, и после этой поездки он заготовил маршальские погоны. Адъютант даже пришил эти погоны на отцовский китель. А ведь заранее этого делать нельзя - плохая примета", - рассказала "РГ" в 2015 году дочь погибшего военачальника Неонила Черняховская.

Впрочем, Иван Данилович вряд ли придал этому значение, так как в Красную армию в 1924 году попал по комсомольской путевке. В 1928 году член ВКП (б) Иван Черняховский получил под командование взвод 17-го корпусного артиллерийского полка, расквартированного в Виннице. И только через два года ему вручили аттестат о полном среднем образовании.

К началу Великой Отечественной войны был командиром 28-й танковой дивизии в Прибалтике. С боями отступал до Великого Новгорода, освобождал Воронеж и Курск. Первую звезду Героя Советского Союза получил "за высокие организаторские способности при форсировании Днепра и проявленный личный героизм" в 1943 году. Вторую звезду - за успешные действия войск при освобождении Витебска, Минска и Вильнюса. Современники отмечали, что Черняховский был требовательным, но справедливым и человечным командиром.

"И вот смотрим, едет сам командующий нашим фронтом генерал армии Черняховский. Приняв доклад нашего командира полка Кима, поздоровался с солдатами, и тут ему показалось, что мы, офицеры, как-то неловко стоим по стойке "смирно". Он показал нам, как это надо делать, но выражение лица у него при этом было довольно простодушным, не сказать ироничным. Задав нам несколько общих, обычных вопросов, он сел в свой "Виллис" и поехал дальше", - написал в своих воспоминаниях командир второго батальона 852-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии капитан Михаил Шелков.

Генерал-полковник Александр Покровский, бывший начальником штаба 3-го Белорусского фронта, вспоминал, что гибель генерала в 1945 году была некоторым образом связана с тем, что Черняховский командовал танковыми соединениями.

"Он всегда интересовался техникой, интересовался новинками" - вспоминал Покровский. В тот роковой день он поехал к генерал-полковнику Александру Горбатову, потому что туда прибыли новые самоходки.

А вот как описывает трагедию член Военного Совета фронта генерал-лейтенант Василий Макаров: "Утром 18 февраля Черняховский снова выехал в боевые порядки соединений 3-й армии генерала Горбатова. Комаров позвонил командиру корпуса, в который они собирались ехать, чтобы тот выслал навстречу офицера связи. На восточной окраине города Мельзак их встретил молодой майор. По району командного пункта корпуса противник вел методический артогонь. Машина Черняховского следовала за машиной майора из штаба корпуса. Кажется, тот не очень уверенно ориентировался в обстановке. Не успели проехать и двух километров, как позади машины Черняховского разорвался снаряд. Один из осколков, пробив заднюю стенку машины и сиденья, в спину ранил командующего, повредил правую руку водителя и застрял в приборном щитке".

"Проехав город, я, чтобы не опоздать, поспешил к развилке шоссе в 700 метрах восточнее городской окраины. Не доехав туда метров полтораста, я увидел подъезжавший "Виллис" и услыхал один выстрел со стороны противника. Как только "Виллис" командующего очутился на развилке, раздался единственный разрыв снаряда. Но он был роковым", - написал в книге "Годы и войны" Горбатов.

"Мама была тогда с отцом. Когда мы увидели ее на похоронах, то не сразу узнали - за одну ночь она поседела", - вспоминала Неонила Черняховская.

"После траурного митинга воины пошли в бой, чтобы отомстить за своего любимого командующего. Специальный поезд с гробом Черняховского направляется в Вильнюс. Столица Литвы одета в траур, приспущены флаги на улицах города", - пишет Макаров.

Увы, но после распада СССР новые власти Вильнюса решили, что прах генерала не должен лежать в столице Литвы. Новым местом упокоения генерала Черняховского стало Новодевичье кладбище в Москве. Памятник, установленный военачальнику в Вильнюсе, был перевезен в Воронеж. В 2015 году поквитаться с Черняховским решили поляки. Памятник, установленный на месте гибели Черняховского, был демонтирован.