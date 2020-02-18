Сборная России по спортивной борьбе выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы в Риме. На счету россиян девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград. Второй результат показала Болгария (3-2-1), третье - Белоруссия (3-1-4).

Пять из девяти золотых наград в копилку положили борцы вольного стиля. "У нас восемь медалей из десяти, и при этом пять - золотые, - цитирует главного тренера Дзамболата Тедеева пресс-служба Федерации спортивной борьбы. - У нас семь человек в десяти весах боролись за "золото". Мы впереди планеты всей!" Хотя если говорить об Олимпиаде, команде нужно завоевать лицензию на Игры в весе до 125 кг.

Еще четыре "золота" и звание лучшей команды в Европе завоевала женская сборная, которую с весны прошлого года возглавил Магомед Алиомаров. Российские борцы-классики были представлены молодыми спортсменами, в том числе шестью дебютантами, и, возможно, поэтому остались без побед. Впрочем, по количеству набранных очков и эта команда заняла первое место.