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18.02.2020 00:10
Рубрика: Спорт

Гладиаторы на ковре

Наши борцы были лучшими на ЧЕ в Риме
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 34(8088)
Сборная России по спортивной борьбе выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы в Риме. На счету россиян девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград. Второй результат показала Болгария (3-2-1), третье - Белоруссия (3-1-4).

Пять из девяти золотых наград в копилку положили борцы вольного стиля. "У нас восемь медалей из десяти, и при этом пять - золотые, - цитирует главного тренера Дзамболата Тедеева пресс-служба Федерации спортивной борьбы. - У нас семь человек в десяти весах боролись за "золото". Мы впереди планеты всей!" Хотя если говорить об Олимпиаде, команде нужно завоевать лицензию на Игры в весе до 125 кг.

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости
Женская сборная России по вольной борьбе завоевала девять медалей на ЧЕ

Еще четыре "золота" и звание лучшей команды в Европе завоевала женская сборная, которую с весны прошлого года возглавил Магомед Алиомаров. Российские борцы-классики были представлены молодыми спортсменами, в том числе шестью дебютантами, и, возможно, поэтому остались без побед. Впрочем, по количеству набранных очков и эта команда заняла первое место.

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