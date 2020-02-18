Сеул вывезет соотечественников с Diamond Princess президентским спецборотом

Власти Южной Кореи приняли решение вывезти четырех соотечественников, которые находятся на судне Diamond Princess в порту Йокогамы. Также в Корею будет доставлен гражданин Японии, который является мужем одной вывозимой кореянки. Для транспортировки будет задействован один из четырех спецсамолетов авиаотряда президента Республики Корея. Лайнер уже вылетел в Японию.

Напомним, что теплоход Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся в порт третьего февраля. Судно было в бухте изолировано и помещено на карантин, так как покинувший судно в Гонконге пассажир позже заболел коронавирусом.

На борту находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. Общее число заразившихся превысило на нем 450 человек. Сам лайнер является крупнейшим очагом вспышки коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

"Принято решение задействовать спецборт президента страны для вывоза соотечественников, которые сейчас находятся на борту судна Diamond Princess, где зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом COVID-19, и которые изъявили желание вернуться на родину", - заявил сегодня в ходе брифинга заместитель министра здравохранения Республики Корея Ким Ган Лип.

Он пояснил, что всего будут вывезены пять человек - четверо корейцев и один японец, который приходится мужем одной из кореянок. Всего же на судне находится 14 граждан Южной Кореи, включая девять пассажиров и пятеро членов экипажа. Самолет уже вылетел в Японию с корейской базы ВВС в Соннаме, а вернется завтра утром в Корею в международный аэропорт Инчхон. По прибытию все бывшие пассажиры лайнера Diamond Princess будут помещены в изолятор, где пробудут на карантине 14 дней, если у них не будет выявлено признаков заболевания.

Как сообщил замминистра здравоохранения Кореи, для перевозки людей будет использован один из самолетов президента страны - "борт №3". Он представляет собой модификацию легкого турбовинтового самолета CN-236 - VCN-235. Буква V добавлена, так как самолет переоборудован для перевозки VIP-персон. "Борт №3" сможет перевезти 15 человек. Самолет произведен в Индонезии, имеет дальность полета до 3500 км и может развивать скорость до 509 км/ч.

Впрочем, как отметили корейские СМИ, "борт №3" можно называть "президентским" лишь условно. Действительно, в состав авиационного отряда президента РК входят четыре самолета: №1,2,3 и 5 (цифра 4 считается в Корее несчастливой). Но лидер страны путешествует лишь на бортах №1 или 2 (оба лайнеры Boeing), тогда как №3 и 5 (оба VCN-235) используют для перевозки членов правительства или иных целей. Так, борт №5 в 2018 году доставил в КНДР южнокорейских журналистов, которые наблюдали за процессом демонтажа северокорейского ядерного полигона в Пхунгери. Президент Кореи бортом №3 никогда не пользовался и поэтому формально еще в 2008 году он вместе с №5 был выведен из числа личных самолетов лидера, хотя продолжает входить в авиаотряд президента РК.