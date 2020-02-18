Шойгу: Напряженность между РФ и НАТО в Европе продолжает расти

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в Европе происходит рост напряженности между Россией и станами Евроатлантического блока.

Подводя итоги встречи министров обороны и глав МИД России и Италии, глава российского военного ведомства отметил, что наряду с усилением напряженности, наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции.

По его словам, чтобы противодействовать этим угрозам, необходимо объединить усилия.

Сергей Шойгу сообщил, что на встрече глав Минобороны и МИД России и Италии в том числе обсуждалась ситуация в Сирии и на севере Африки.

Говоря о взаимодействии по лини военных ведомств РФ и Италии, министр подчеркнул, что считает важным моментом восстановление российско-итальянских контактов по линии Минобороны.

"Отказ от общения приводит к росту непонимания и непредсказуемости. Заверили итальянских коллег, что готовы к сотрудничеству настолько, насколько они к нему готовы", - сказал Шойгу.