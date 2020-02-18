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18.02.2020 00:40
Рубрика: Власть

Истребители в эскорте

Сергей Шойгу в Белграде обсудил с коллегой сферы общих интересов
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 34(8088)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал вчера с рабочим визитом в Белграде. Там он переговорил с сербским коллегой Александаром Вулиным. Военачальники обсудили аспекты военного и военно-технического сотрудничества, а также вопросы региональной безопасности.

Кроме того, Сергея Шойгу принял президент Сербии Александр Вучич.

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Над территорией Сербии борт министра обороны России встретил почетный эскорт из истребителей МиГ-29. Три самолета сербских ВВС российского производства сопроводили авиалайнер до Белграда.

Кроме переговоров с сербским руководством Сергей Шойгу заложил камень в основание Вечного огня перед мемориалом бойцов Второй мировой войны в Парке освободителей Белграда. Этот мемориальный комплекс является не только памятником, но и местом захоронения советских и югославских воинов, погибших при освобождении столицы Югославии в октябре 1944 года.

Побывал Шойгу и на выставке "Оборона-78", посвященной дням защиты Сербии от агрессии НАТО.

В Белграде стало известно, что по приглашению России сербские военные обязательно приедут в российскую столицу на Московскую конференцию по международной безопасности. Они также будут участвовать в военно-техническом форуме "Армия" и Армейских международных играх. Об этом на встрече с Шойгу сообщил Александар Вулин.

Ну и, разумеется, представители местной армии, опять же по приглашению Москвы, прибудут в российскую столицу для участия в грандиозном военном параде в честь 75-летия Победы, который пройдет 9 Мая на Красной площади. Белград пришлет туда 75 своих лучших солдат и офицеров.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Я уверен, ваш воинский контингент, как всегда, пройдет очень достойно по Красной площади, по той самой площади, по которой в 1945 году шли победители", - заметил по этому поводу российский министр. А его сербский коллега добавил, что представители вооруженных сил республики собираются участвовать и в открытии мемориальной галереи "Дорога памяти" храмового комплекса в честь 75-летия Победы, который возводится в подмосковном парке "Патриот".

Вулин назвал военно-техническое и военное сотрудничество РФ и Сербии успешным, отметив при этом личный вклад российского министра. За этот самый вклад Сергею Шойгу в понедельник присвоили звание почетного доктора Университета обороны Сербии.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Сербия Правительство Минобороны 75-летие Победы

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