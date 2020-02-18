Само название дискуссии, которая состоялась в знаменитой Мемориальной церкви кайзера Вильгельма "Гедехтнискирхе", - "Украденные иконы - разрушенные церкви. Война против Советского Союза и "белые пятна" в немецкой памяти" - вызвало особый интерес берлинской публики. Ее устроители - Германо-Российский Форум и Германское общество по изучению Восточной Европы - предложили тему, которая в последние два десятилетия крайне редко становится предметом публичных дебатов.

Как правило, в Германии обсуждают проблемы, связанные с поиском и возвращением немецких культурных ценностей, перемещенных в другие страны в результате Второй мировой войны. Столь серьезный разговор о российских потерях в немецкой столице - явление по-своему уникальное. Хотя в Германии есть серьезные исследователи, которые уже не одно десятилетие исследуют урон, который нанесла гитлеровская военная машина культурному наследию СССР.

Продолжаются поиски вывезенных нацистами ценностей, большая часть которых в частных руках

Примечательно, что в 2019 году в Кельне и Санкт-Петербурге были опубликованы две книги. Коринна Кур-Королев, Ульрике Шмигельт-Ритиг, Елена Зубкова при участии Вольфганга Айхведе посвятили свой труд "Грабеж и спасение. Русские музеи в годы Второй мировой войны" потерям Петергофа, Царского Села, Гатчины, музеям Пскова и Новгорода. "Петергоф в Великой Отечественной войне 1941-1945", изданный Еленой Кальницкой под редакцией Павла Петрова и Татьяны Яковлевой, - это трагическая история великого паркового архитектурного комплекса, который был разграблен и разрушен фашистами. Две эти книги и послужили зачином состоявшегося разговора, тем более что в нем приняли участие их создатели - Коринна Кур-Королев, Вольфганг Айхведе и Павел Петров. Да и мы с Павлом Хорошиловым, заместителем министра культуры РФ с 1997-го по 2004 год, были неслучайными гостями. Именно во второй половине 90-х годов, когда мы служили в Министерстве культуры РФ, началась систематическая работа по составлению списков потерь музеев, библиотек и архивов Российской Федерации во время Второй мировой войны. Несколько раньше, но тоже в пору министерства Евгения Сидорова были сделаны важные шаги по созданию российского законодательства, посвященного "перемещенным ценностям".

Берлинская дискуссия, модератором которой стала известная журналистка Кристиана Хоффманн из "Шпигеля", была обращена прежде всего к немецкой публике. К тем "белым пятнам" исторической памяти немцев, которые по-прежнему существуют в современной Германии. В огромном потоке информации все труднее отличить зерна от плевел. В год 75-летия Победы над фашизмом подлинная история Второй мировой войны стала объектом политических спекуляций, - тем ценнее каждое слово правды.

В разграблении и уничтожении культурных ценностей СССР в ходе Второй мировой войны принимали участие специальные подразделения вермахта, СС, гестапо. Нацисты целенаправленно истребляли наследие Советского Союза как принадлежащее "неполноценным" народам, которые не должны были сохраниться в истории. Их задачей было уничтожение национальной культурной идентичности всех неарийцев, которым была уготована роль манкуртов, не помнящих ни роду, ни племени. Что, впрочем, не мешало вывозить в Германию ценные коллекции картин, скульптур, книжных раритетов, архивных документов, нумизматики. Счет шел на миллионы единиц хранения. Только в России было ограблено почти 160 музеев, памятники культуры попросту стирали с лица земли.

Современные исследователи в России и Германии продолжают поиски вывезенных нацистами культурных ценностей, которые сегодня в большинстве своем находятся в частных руках. Это очень сложный, кропотливый труд, требующий глубоких знаний, научной и человеческой самоотверженности. И что немаловажно, сотрудничества со своими коллегами в разных странах. Примечательно, что не один год эта работа идет в рамках Германо-российского музейного диалога, который возглавляет Бритта Кайзер-Шустер, директор Культурного фонда немецких земель. При ее участии более десяти лет назад был создан и Германо-российский библиотечный диалог, который поддержали Минкультуры России и Фонд Прусского культурного наследия. Важную роль в контактах музейных работников сыграли руководители рабочей группы "Культура" "Петербургского диалога" - Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, и Герман Парцингер, один из крупнейших археологов, специалист по скифской культуре, который с 2008 года возглавляет Фонд Прусского культурного наследия.

Благодаря сотрудничеству профессионалов стало возможным возвращение в культурный и научный обиход художественных ценностей немецкого происхождения, оказавшихся в СССР, а затем в России в качестве "компенсаторной реституции". При Е. Сидорове началось рассекречивание музейных хранилищ, где находились "перемещенные ценности". Потребовались годы, чтобы разные позиции сторон по вопросам собственности на те или иные художественные объекты перестали быть препятствием к совместным поисковым, выставочным и издательским проектам.

Общее дело начиналось в период, когда идея Европы от Лиссабона до Владивостока не казалась утопией

Это общее дело начиналось в период политики "больших ожиданий", когда казалось, что идея создания общей Европы от Лиссабона до Владивостока - не утопия, а нечто вполне реальное. Атмосфера доверия между нашими народами, лидерами двух государств Владимиром Путиным и Герхардом Шредером в начале нового столетия позволяла осуществлять самые смелые проекты в сфере культуры. Большинство из них продолжает жить, хотя политические отношения между Россией и Германией вступили в полосу заморозков. Понятно, что деятели культуры ограничены политическими обстоятельствами. Но это не повод, чтобы оставлять общие старания. Особенно в наше сложное, полное неопределенностей время.