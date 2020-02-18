Отныне в Сингапуре за нарушение двухнедельного карантина по коронавирусу можно напороться на немалый штраф или вовсе угодить за решетку. Ранее во время карантина разрешалось ненадолго покидать место жительства, чтобы купить еду и прочие необходимые продукты. Но по новым правилам, представленным министром национального развития Лоуренсом Воном, всем, кто прибывает в Сингапур с территории КНР, вообще запретят выходить на улицу.

Следить за выполнением предписаний будут правоохранительные органы с помощью случайных звонков или выборочных проверок. В случае самовольной отлучки нарушителям грозит штраф в размере 10 тысяч сингапурских долларов (около 457 тысяч рублей), тюремное заключение на срок до шести месяцев или и то, и другое. Иностранцев же могут лишить разрешения на работу или депортировать.

Вопросы продовольствия и всего необходимого предлагается решать самостоятельно. Если же это невозможно, студенты могут обратиться за помощью в свои учебные заведения или министерство образования. Держателям разрешения на работу обязаны помочь их работодатели. Если начальство не будет должным образом помогать попавшим в беду сотрудникам, необходимо напрямую связаться с министерством трудовых ресурсов Сингапура.

Кроме того, каждый находящийся на карантине может подать заявку на получение ежедневного пособия в размере 100 долларов. Самозанятым будут передавать средства напрямую, а другим - через работодателей. Находящиеся на карантине не обязаны полностью изолировать себя от тех, с кем они живут под одной крышей. Однако все социальные контакты рекомендуется свести до минимума.

Инфекция из ниоткуда

Властям Японии не всегда удается отследить пути заражения граждан страны коронавирусом COVID-19, а развитие ситуации перешло в новую фазу. О новых и пока необъяснимых случаях инфицирования журналистам рассказал министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като. По его словам, в стране все больше заболевших, которые не путешествовали, не посещали Китай и не контактировали с инфицированными.

По официальным данным, в Японии уже зарегистрировано 614 случаев опасного заболевания, гуляющего по всей территории страны. Случаи заражения выявлены как минимум в 11 из 47 регионов, в том числе в северном губернаторстве Хоккайдо и южной префектуре Окинава. В настоящее время речь идет о 72 заболевших, из которых 13 - это вернувшиеся из китайской провинции Хубэй работники японских компаний. Кроме того, еще 542 инфицированных находятся на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине рядом с портом Йокогама.

Во вторник посольство РФ в Японии на своей странице в Facebook сообщило, что коронавирусом на Diamond Princess заразился гражданин России, а не его супруга, как сообщалось ранее. Мужчина направлен на лечение в одно из медучреждений префектуры Айти на острове Хонсю. Примечательно, что у него не было симптомов заболевания. В настоящее время российский гражданин чувствует себя хорошо. Его жена находится под наблюдением врачей в одной из больниц префектуры Канагава рядом с Токио. Специалисты полагают, что высок риск ее заражения, так как женщина находилась в одной каюте с супругом.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании правительственного штаба по борьбе с распространением коронавируса указал на важность создания в стране условий для беспрепятственного отправления на больничный работников местных компаний и учащихся образовательных учреждений в случае появления у них первичных симптомов простудного заболевания, в частности повышенной температуры и кашля. Зачастую именно с этого начинает проявляться коронавирус COVID-19. В Японии, где существует культ труда, с больничными есть определенные сложности. Кроме того, глава японского правительства указал, что переход на удаленную форму работы также является хорошим средством по предупреждению распространения болезни.

Попал на карантин в Сингапуре? Можно подать заявку на получение ежедневного пособия в размере 100 долларов. Фото: AP

В Японии предпочитают пока не говорить об эпидемии. На этой неделе генеральный директор Японского института инфекционных заболеваний (NIID) Такадзи Вакита и руководитель Японской организации по защите общественного здоровья (JCHO) Сигэру Оми уверяли представителей зарубежной прессы, что местные власти мобилизованы и делают все возможное для остановки распространения коронавируса.

Многие в Японии обеспокоены возможным влиянием коронавируса COVID-19 на организацию летней Олимпиады в Токио, но глава оргкомитета по ее проведению Ёсиро Мори опроверг слухи о возможной отмене спортивного праздника.

Подготовил Александр Ленин

Подвиг врача

Центральное телевидение КНР официально подтвердило, что от нового типа коронавируса COVID-2019 умер главврач крупного госпиталя "Учан" в городе Ухане Лю Чжимин. 51-летний медик стал первым руководителем медучреждения, который скончался от новой инфекции.

Фото: Wuchang Hospital Wechat

Тем временм китайская корпорация China Construction First Group намерена всего за шесть дней построить в Пекине завод по производству медицинских масок, которые сегодня стали дефицитным товаром в Поднебесной из-за масштабной кампании по борьбе с распространением коронавируса. Фабрика, как ожидается, будет ежедневно выпускать по 250 тысяч масок.

Шесть дней - не первый "невозможный" срок, за который китайцы собираются построить целое предприятие. Напомним, что ранее в городе Ухань, который стал эпицентром вспышки заболевания, всего за десять дней построили новый госпиталь, рассчитанный на тысячу пациентов. Оснащенный новейшим медицинским оборудованием, он должен был помочь разгрузить другие больницы, переполненные из-за вспышки коронавируса.

Подготовила Диана Ковалева