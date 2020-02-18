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18.02.2020 19:40
Рубрика: Digital

Предустановка российского

Отечественное ПО идет в наступление
Текст: Юлия Кривошапко, Иван Черноусов
Российская газета - Неделя № 36(8090)
С 1 июля 2020 года у россиян появится возможность приобретать в магазинах смартфоны с уже установленными на них отечественными приложениями. Они должны быть бесплатными для пользователей как на момент установки, так и во время обслуживания, включая обновления. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Документ размещен для общественного обсуждения.
Господдержка российских разработчиков ПО стала реальностью. Фото: Александр Корольков Господдержка российских разработчиков ПО стала реальностью. Фото: Александр Корольков
Господдержка российских разработчиков ПО стала реальностью. Фото: Александр Корольков

На смартфонах в первую очередь с 1 июля 2020 года появятся российские поисковики и навигаторы. Антивирусники, почтовые сервисы, приложение портала госуслуг, мессенджеры, социальные сети, платежная система - 1 июля 2021 года. Аудиовизуальные сервисы и программы, обеспечивающие бесплатный доступ к телеканалам первого и второго мультиплекса, должны будут предустанавливаться с 1 июля 2022 года. Для производителей компьютеров и планшетов требования вступают в силу 1 июля 2021 года, для телевизоров с цифровым блоком управления - 1 июля 2022 года.

Фото: Скриншот YouTube
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Проект постановления предполагает, что компании, выпускающие электронные устройства, будут сами выбирать способы предустановки. Их несколько. Во-первых, предустановка на жесткий диск с разворачиванием программного обеспечения при активации девайса. Во-вторых, размещение иконок российских программ на экране. В-третьих, размещение диалогового окна при активации устройства, где пользователю будет предложено выбрать для загрузки российские программы.

По мнению Эльдара Муртазина, ведущего аналитика Mobile Research Group, это могут быть "Яндекс.Карты", "Яндекс.Браузер" и подобные приложения. "Рынок предустановки достаточно большой, и его пытаются поменять для тех программ, которые попадают в этот список", - отмечает Муртазин.

"Предустановка - это отдельная процедура, для производителя стоимость, если не нулевая, то близка к ней за одним исключением. Сегодня за программу платят порядка 30 рублей. Если это будет бесплатно, с каждого приложения будут терять 30 рублей. Если это будет происходить платно, то встает вопрос о цене", - подчеркивает он.

Технологически реализовать требования по предустановке несложно. "В смартфонах уже предустанавливаются приложения от "Яндекс", и на стоимости самих устройств это никак не отражается", - отмечает Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании "Новые Облачные Технологии".

Digital Технологии

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