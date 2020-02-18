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18.02.2020 07:02
Рубрика: В мире

СМИ: Из-за коронавируса ожидается нехватка защитных костюмов на "Фукусима-1"

На аварийной японской АЭС "Фукусима-1" к концу месяца возникнет нехватка защитных костюмов, необходимых для проведения работ по ликвидации последствий аварии. Причиной является вспышка коронавируса нового типа в Китае.

Фото: Ольга Мальцева/ТАСС
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Такую информацию распространил телеканал NHK, уточняя, что из-за эпидемии производство и транспортировка костюмов в Китае затруднены. Запасы на складах курток с прозрачным карманом для дозиметра закончатся к 27 февраля, пишет РИА Новости.

Администрация станции планирует временно перейти на их многоразовое использование там, где это возможно. При работах с водой до сих пор использовались водонепроницаемые костюмы, однако со вторника их заменят на водозащитные комплекты из плотного полиэтилена, которые продаются в обычных магазинах. Власти подчеркивают, что эти меры носят временный характер до тех пор, пока ситуация с поставкам не нормализуется.

Напомним, АЭС "Фукусима-1" не функционирует с марта 2011 года после мощного землетрясения и вызванного им цунами. По данным специалистов, полная ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, как ожидается, займет 40 лет.

В мире Восточная Азия Япония

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