Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и Ассоциация юристов России договорились о тесном взаимодействии по разработке предложений в области судебной реформы, развитию спортивного и цифрового права.

Например, члены совета предложили коллегам из Ассоциации юристов России заняться вопросами введения института следственного судьи, расширения компетенции суда присяжных. Пути взаимодействия обсудили вчера в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между СПЧ и АЮР.

"Надо сказать, что мы уже ведем определенную совместную работу. Это юридический диктант, это работа по оказанию бесплатной юридической помощи в регионах, чем занимается Ассоциация юристов России, и совет помогает такой работе. Надеюсь, что подписание соглашения нашу совместную работу расширит и сделает ее еще более полезной для граждан России", - сказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Еще одно важное направление работы - спортивное право. Есть проблемы с допингом, есть проблемы в сфере спорта, и эксперты СПЧ надеются на взаимодействие с лучшими юристами АЮР, чтобы разбираться в этих вопросах.